На строителя в Москве упала плита с высоты около 20 метров

По его данным, когда пострадавший находился в котловане на глубине 15-20 метров, на него упала часть плиты. В результате случившегося ему пробило бедро арматурой. На место ЧП вызвали скорую помощь.

Мужчине перекусили арматурный стержень гидравлическими кусачками и зафиксировали рану повязками. Наверх подняли с помощью альпийского снаряжения. Из-за того, что строительные леса аварийные, скорой не сразу удалось выехать. В итоге путь эвакуации все-таки отыскали, пострадавшего уже госпитализировали.

Ранее источник 360.ru сообщил, что крановщик в московском районе Котловка потерял сознание. Он находился в кабине башенного крана на высоте более 30 метров.