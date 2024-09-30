На севере Москвы ликвидировали пожар с двумя пострадавшими

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«Открытое горение ликвидировано. <…> Спасены пять человек. Пострадали два жильца, в том числе ребенок», - заявила пресс-служба.

Ранее МЧС сообщило о семи спасенных. В тушении участвовали 88 специалистов и 27 единиц техники. Пожарные локализовали возгорание на площади 100 квадратных метров, а затем полностью ликвидировали.

Пожар в Ильменском проезде вспыхнул ночью 30 сентября. 360.ru показал видео с места возгорания. Очевидцы из ЖК «Селигер Сити» сообщили о взрывах и разбившихся стеклах. Дептранс Москвы предупредил автомобилистов о временном закрытии проезда рядом с местом ЧП.