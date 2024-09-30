30 сентября 2024, 04:30

На севере Москвы ликвидировали пожар с двумя пострадавшими

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Пожарные потушили пожар в квартирах многоэтажки в районе Дегунино. Его площадь составила 100 квадратных метров. Пострадали два человека, сообщило МЧС России.

«Открытое горение ликвидировано. <…> Спасены пять человек. Пострадали два жильца, в том числе ребенок», - заявила пресс-служба.

Ранее МЧС сообщило о семи спасенных. В тушении участвовали 88 специалистов и 27 единиц техники. Пожарные локализовали возгорание на площади 100 квадратных метров, а затем полностью ликвидировали.

Пожар в Ильменском проезде вспыхнул ночью 30 сентября. 360.ru показал видео с места возгорания. Очевидцы из ЖК «Селигер Сити» сообщили о взрывах и разбившихся стеклах. Дептранс Москвы предупредил автомобилистов о временном закрытии проезда рядом с местом ЧП.

Пожары МЧС РФ Москва
29 сентября 2024, 23:51
Число пострадавших в ДТП на Кубани достигло 31
РИА «Новости»
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В ДТП на трассе в Краснодарском крае пострадали более 30 человек. В больницу попали 22 из них. Об этом сообщил в Telegram-канале оперштаб Кубани.

«По информации министерства здравоохранения Краснодарского края, в больницы краевого центра госпитализированы 22 человека, из них трое - дети», - отметили в сообщении.

Также отмечается, что амбулаторную помощь получили девять пострадавших, в том числе один ребенок.

В МВД предположили, что водитель грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом. В нем, предположительно, ехали болельщики гандбольного клуба «Виктор».

Авария произошла вечером 29 сентября на 16-м километре трассы Темрюк - Краснодар-граница Ставропольского края. Ее жертвой стал водитель автобуса. После ДТП транспортные средства загорелись. Площадь пожара составила 35 квадратных метров.

Больницы ДТП Краснодарский край
29 сентября 2024, 23:17
Во Внукове самолет заглох перед взлетом
РИА «Новости»
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Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, выполняющий рейс Москва — Тюмень, заглох во Внукове во время рулежки к взлетной полосе. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, выполняющий рейс Москва - Тюмень, заглох во Внукове во время рулежки к взлетной полосе. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

Самолеты Аэропорт Внуково Москва
29 сентября 2024, 22:46
Внук случайно заковал бабушку в наручники в Ульяновске
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В Ульяновске внук играл с бабушкой и случайно заковал ее в наручники покойного дедушки. Пришлось обращаться за помощь к спасателям, сообщило в Telegram-канале МБУ «Управление гражданской защиты».

«В Засвияжском районе, на улице Ефремова, внук во время игры застегнул наручник покойного деда на руке бабушки», - отметили в сообщении.

Прибывшим на место спасателям пришлось распиливать наручники, чтобы освободить руку пожилой женщины. Медицинская помощь ей не потребовалась.

Ранее в Екатеринбурге двухлетний внук закрыл бабушку на балконе 11-го этажа. Пенсионерку спас сотрудник управляющей компании. Он добрался до женщины через балкон соседей. Закрытую дверь мужчина вскрыл отверткой.

Спасатели Дети Женщины Екатеринбург
29 сентября 2024, 22:27
В попавшем в ДТП на Кубани автобусе ехали гандбольские болельщики
РИА «Новости»
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В попавшем в ДТП под Краснодаром автобусе ехали болельщики гандбольного клуба «Виктор». Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Да, предварительно», - сказал он.

По данным МВД, водитель грузовика мог выехать на встречную полосу, что и привело к столкновению с пассажирским автобусом. В результате ДТП травмы получили 25 человек, среди которых трое детей. Оперштаб Краснодарского края заявил о госпитализации девяти человек. Также сообщалось о гибели водителя большегруза.

Авария произошла вечером 29 сентября на 16-м километре трассы Темрюк - Краснодар-граница Ставропольского края. После столкновения возник пожар площадью 35 квадратных метров.

Пожары Грузовики Краснодар ДТП Автобусы Водители Краснодарский край

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