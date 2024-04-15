На Сахалине от берега оторвалась льдина с 20 рыбаками
На Сахалине льдина с 20 рыбаками оторвалась от берега на озере Изменчивом. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС России.
Спасательную операцию проводят в Корсаковском районе. На отколовшейся льдине, по предварительной информации, находятся около 20 рыбаков.
«Утром 15 апреля в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация об образовании трещины в ледовом поле в результате весеннего разрушения льда на озере Изменчивое», - уточнило ведомство.
К операции по спасению рыбаков привлекли шесть сотрудников МЧС. Они отправились на место на автомобиле с плавательным средством.
Несколько дней назад сотрудники МЧС спасли 19 рыбаков с дрейфующей льдины на озере в Челябинской области.
Ранее на Сахалине госпитализировали женщину после нападения бойцового пса , оставленного нетрезвым хозяином на прогулке без намордника и поводка.