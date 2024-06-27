27 июня 2024, 20:17

На рынке под Дмитровом возник крупный пожар

РИА «Новости»
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В Подмосковье на строительном рынке на Рогачевском шоссе произошел крупный пожар. Подробности происшествия представитель МЧС России рассказал 360.ru.

«Пожар [на рынке в деревне Бабаиха Дмитровского городского округа] локализован на площади 600 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала. Продолжаются работы по проливке и ликвидации [возгорания]», - сообщил представитель министерства.

Ранее во Фрязине сгорело девятиэтажное здание, которое собственники сдавали в аренду различным фирмам.

В результате быстро распространившегося пожара погибли шесть человек. Предварительно, причиной ЧП стала неисправность электропроводки.

Заместителя генерального директора компании-владельца здания Юрия Фомина арестовали на месяц и 28 дней.

Пожары Москва
27 июня 2024, 19:59
Мощный пожар охватил ангар с обувью в Ярославской области
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В Ярославской области произошел серьезный пожар в ангаре с обувью. На место прибыли огнеборцы, сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве уточнили, что в городе Любим загорелось складское помещение, в котором хранили обувь.

Огонь распространился на площади 4800 квадратных метров. Часть крыши обрушилась. Больше 40 специалистов тушили огонь. Позже в министерстве добавили, что спасателям удалось локализовать пожар, который достиг площади в пять тысяч «квадратов».

Ранее в Москве на строительной площадке в районе Коптево вспыхнул пожар. Как выяснилось, загорелся утеплитель. Пожарные потушили возгорание на площади в 10 квадратных метров.

Пожары
27 июня 2024, 17:31
Сотрудник ДПС попал в больницу после погони за мотоциклистом в Москве
РИА «Новости»
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Сотрудник дорожно-патрульной службы получил травму в результате погони за правонарушителем, который пытался скрыться от него на мотоцикле. Полицейскому диагностировали перелом ключицы. Об этом сообщил источник 360.ru.

ДТП произошло в Таганском районе Москвы, на Нижегородской улице.

По информации источника, сотрудник ДПС пытался догнать правонарушителя, и во время погони мотоцикл гражданина врезался в препятствие. В результате ДТП пострадали оба водителя: полицейского доставили в больницу, а правонарушитель отказался от госпитализации.

Ранее авария с участием мотоцикла произошла на Варшавском шоссе в Москве. По данным источника, транспорт столкнулся с легковым автомобилем. В результате мотоциклист получил закрытый перелом таза и закрытую черепно-мозговую травму, мужчину поместили в больницу имени Юдина.

Больницы ДТП Москва
27 июня 2024, 17:29
Дети на высоте 70 метров зависли на аттракционе в Москве
Global Look Press
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Дети, отдыхавшие на аттракционе в московском парке «Остров мечты», зависли на высоте 70 метров над землей. Об этом сообщил источник 360.ru.

ЧП случилось в Южном административном округе по адресу: проспект Андропова, 1. В экстренные службы в 16:56 обратился местный житель, мать которого находилась на аттракционе вместе с семилетним внуком. На тот момент они уже 40 минут как застряли там, их не выпускали. Чуть позже проблему решили, и люди покинули аттракцион.

В 2023 году шесть человек - пятеро взрослых и ребенок - зависли на аттракционе в Ставрополе. Спасателям пришлось эвакуировать их. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Несколько лет назад 360.ru публиковал подборку самых жутких поломок аттракционов в мире.

Дети Парки Москва
27 июня 2024, 16:58
Поисково-спасательные работы на месте схода поезда с рельсов в Коми завершились
Пресс-служба МЧС
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Спасатели завершили поисково-спасательные работы на месте схода поезда Воркута — Новороссийск с рельсов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Поисково-спасательные работы в Республике Коми завершены», - говорится в заявлении.

В результате аварии, случившейся 26 июня, пострадали до 40 человек. Всего в поезде было более 200 пассажиров.

Причиной ЧП мог стать подмыв железнодорожного полотна.

Родственникам погибших выплатят более двух миллионов рублей , пострадавшим - по миллиону рублей. В Коми ввели режим ЧС.

Специалисты начали восстановительные работы на железной дороге после схода поезда с рельсов.

Спасатели завершили поисково-спасательные работы на месте схода поезда Воркута - Новороссийск с рельсов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Спасатели МЧС РФ Сход с рельсов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск

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