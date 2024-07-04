На пруду в Южном Бутове утонул парень на сапборде

Молодой человек отдыхал на Нижнем Черневском пруду. На арендованном сапборде катались двое. Один из них, 20-летний парень, не пристегнулся. В какой-то момент он упал в воду и не вынырнул. О судьбе его спутника информации нет. К месту происшествия отправили водолазную группу отряда «Центроспас».

Днем ранее из Нижнего Джамгаровского пруда на северо-востоке Москвы достали тело 60-летнего мужчины без одежды и с мылом в руке. По одной из версий, он решил помыться и утонул. При погибшем не нашли документов, его личность и обстоятельства смерти установит полиция.