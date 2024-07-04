04 июля 2024, 15:08

На пруду в Южном Бутове утонул парень на сапборде

РИА «Новости»
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В Южном Бутове на юго-западе Москвы парень катался на сапборде, потерял равновесие и утонул. Очевидцы вызвали спасателей, сообщил источник 360.ru.

Молодой человек отдыхал на Нижнем Черневском пруду. На арендованном сапборде катались двое. Один из них, 20-летний парень, не пристегнулся. В какой-то момент он упал в воду и не вынырнул. О судьбе его спутника информации нет. К месту происшествия отправили водолазную группу отряда «Центроспас».

Днем ранее из Нижнего Джамгаровского пруда на северо-востоке Москвы достали тело 60-летнего мужчины без одежды и с мылом в руке. По одной из версий, он решил помыться и утонул. При погибшем не нашли документов, его личность и обстоятельства смерти установит полиция.

Спасатели Туризм Москва
04 июля 2024, 15:15
Ребенок выпал с восьмого этажа и выжил в Санкт-Петербурге
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В Санкт-Петербурге четырехлетний мальчик выпал из окна восьмого этажа дома на улице Черкасова. Ребенок выжил, за его жизнь борются врачи, сообщила «Фонтанка».

Около 15:00 3 июля в полицию позвонила женщина и сообщила, что к ней под окно упал ребенок с москитной сеткой. Мальчика госпитализировали с повреждением внутренних органов и переломами, его состояние оценили как тяжелое.

Мать ребенка, живущая вместе с ним на восьмом этаже, рассказала, что ненадолго отошла в туалет, а ее сын в это время отправился на кухню, чтобы взять печенье. Вернувшись, женщина обнаружила, что на окне нет москитной сетки, а сын не откликается на зов.

По факту случившегося правоохранители начали проверку.

В субботу в Москве двое детей выпали из окон домов на одной и той же улице с разницей в несколько часов.

Санкт-Петербург Дети
04 июля 2024, 12:00
Защита генерала Попова попросила возбудить дело о госизмене из-за его розыска на Украине
РИА «Новости»
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Защита бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова подала заявление в СК с просьбой возбудить дело о госизмене против неустановленных лиц. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на адвоката подсудимого Дмитрия Буйновского.

Причиной этого шага защитник назвал объявление Попова на Украине в международный розыск.

«Как-то попали секретные документы в открытый доступ. Либо же это шпионаж», - сообщил адвокат.

Он уточнил, что подал заявление на имя председателя СК Александра Бастрыкина с просьбой провести проверку и по ее итогам возбудить уголовное дело.

Утром стало известно, что генералу предъявили новое обвинение - в служебном подлоге.

Также сотрудники военной контрразведки задержали гвардии полковника Артема Городилова , заподозрив его в мошенничестве.

Суд
04 июля 2024, 11:28
Ехавший из Юрги в Кемерово автобус попал в ДТП на трассе «Сибирь»
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Два человека пострадали в ДТП с пассажирским автобусом на 223-м километре трассы Р-255 «Сибирь» в Кемеровской области. По факту случившегося возбудили уголовное дело, сообщили в региональном СУ СК.

Авария произошла в Топкинском муниципальном округе. Автобус ехал по маршруту Юрга - Кемерово. По предварительным данным, травмы получили водитель и одна пассажирка - ей еще нет 18 лет. Обоих доставили в больницу.

Дело после ДТП возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

В ведомстве отметили, что следователи допросят очевидцев, пассажиров и сотрудников компании-перевозчики. Все обстоятельства происшествия уточняются.

ДТП СК РФ Автобусы
04 июля 2024, 10:40
Трагедии не удалось избежать. Зажатая поездом женщина погибла на станции Красково
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Женщина, которая оказалась зажата между поездом и платформой на станции Красково, погибла. О смерти пострадавшей сообщили в Западном межрегиональном СУТ СК.

В ведомстве отметили, что машинист поезда применял экстренное торможение и звуковой сигнал, однако избежать трагедии не удалось - человека зажало между составом и платформой. Травмы были смертельными.

Сейчас все обстоятельства и причины гибели женщины устанавливают сотрудники СК. Доследственная проверка продолжается.

Очевидец случившегося в беседе с 360.ru пояснил, что погибшая не успела залезть на платформу перед приближающимся поездом. А прибывшие медики констатировали смерть, на место вызывали МЧС, чтобы достать человека на платформу, заключил он.

Поезда

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