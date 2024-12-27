27 декабря 2024, 12:32

На полигоне под Петербургом сожгли 300 кг наркотиков на 120 млн рублей

Читайте нас в: Google Новости

Сотрудники ФСБ сожгли на полигоне в Ленинградской области более 300 килограммов наркотиков и оборудования для их изготовления. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

Все уничтоженное проходило по уголовным делам как вещественные доказательства. Суд вынес по этим делам обвинительные приговоры.

Уничтожение контролировали представители комитетов по здравоохранению и природопользованию правительства Санкт-Петербурга.

Общая стоимость сожженного товара превысила 120 миллионов рублей. ФСБ опубликовала также видео с полигона.

Ранее в Челябинске задержали двух участников организованной преступной группировки, хранивших в тайнике 42 килограмма мефедрона. Их отправили в следственный изолятор и возбудили против них уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Наркотики Санкт-Петербург Суд Здравоохранение Ленинградская область ФСБ Полигоны
27 декабря 2024, 10:39
Экипаж Ursa Major спасли моряки с испанского судна Salvamar Drago
Соцсети
Читайте нас в: Google Новости
Экипаж тонущего в Средиземном море российского судна Ursa Major спасли моряки с испанского корабля Salvamar Drago. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе группы компаний «Оборонлогистика».

Сухогруз тонул в водах между Испанией и Алжиром, к месту крушения подошли два испанских судна. Корабль Salvamar Drago приблизился к шлюпке с эвакуировавшимися моряками и забрал их на борт.

«Одно из них, Salvamar Drago, подошло к шлюпке, забрало на борт членов экипажа и доставило их в порт города Картахена (Испания), буксируя спасательную шлюпку», - отметили в пресс-службе.

Спасенных членов экипажа поместили в городскую больницу. В «Оборонлогистике» уточнили, что рядом с местом ЧП был и корабль Oslo Carrier 3 с норвежским флагом, но он отказался принимать моряков на борт, когда к нему подошла шлюпка.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал «не прощать» Норвегию за отказ принять на борт российских моряков. Когда к норвежскому кораблю подошла шлюпка, моряки сослались на некий запрет и не стали спасать экипаж.

Испания Крушение российского сухогруза Ursa Major
27 декабря 2024, 10:05
Росавиация опровергла сообщения об ограничении работы аэропорта Самары
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Аэропорт Самары работает в штатном режиме, никаких ограничений на его работу не вводили. Об этом заявил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он опроверг появившуюся информацию о временном прекращении приема и отправки авиарейсов в Самаре.

«Ряд медиа распространяют некорректную информацию о якобы введенных ограничениях на работу этой воздушной гавани», - подчеркнул Кореняко.

Он призвал доверять официальным источникам информации.

Ранее ограничения вводили в аэропортах Сочи, Казани, Астрахани и Волгограда. В Екатеринбурге из-за угрозы атаки беспилотников задержались несколько рейсов. Службы аэропортов приняли все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность полетов.

В ночь на 27 декабря российские военные сбили 13 дронов над регионами. Беспилотники засекли в Брянской, Курской, Белгородской, Тульской и Астраханской областях.

Авиация Самолеты
27 декабря 2024, 10:02
«Прощать нельзя». Медведев ответил на отказ норвежского судна принять российских моряков
Соцсети
Читайте нас в: Google Новости
Отказ норвежского судна принять на борт российских моряков с тонущего Ursa Major «прощать нельзя». Такое заявление в своем Telegram-канале сделал зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Нужны еще какие-то пояснения? Этого прощать нельзя!» - возмутился политик.

Судно под норвежским флагом Oslo Carrier 3 без объяснения причин отказалось принять на борт экипаж Ursa Major, сообщила ранее «Оборонлогистика».

При подходе спасательной шлюпки к кораблю норвежцы, среди которых были русскоговорящие, сослались на некий запрет в ответ на просьбу о помощи. Такое поведение является грубым нарушением 10-й статьи Международной конвенции о спасании от 1989 года.

Крушение Ursa Major произошло в Средиземном море 24 декабря. Причиной случившегося назвали теракт - по правому борту произошло три взрыва.

Дмитрий Медведев Корабли Норвегия Крушение российского сухогруза Ursa Major
27 декабря 2024, 09:22
Замминистра дорожного хозяйства российского региона арестовали
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Тракторозаводский районный суд Челябинска заключил под стражу до 25 февраля первого заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислава Харченко по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе суда.

«Избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 25 февраля 2025 года», - сказала собеседница агентства.

Харченко обвиняют в двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями, что привело к серьезным последствиям, добавила она.

В минувший вторник стало известно, что в кабинете и по месту жительства Харченко прошли обыски. По информации, полученной от источника РИА «Новости», чиновник может быть связан с делом директора ООО «УралДорСтрой» Нвера Колозяна, которого обвиняют в даче взятки главному специалисту ОГКУ «Челябинскавтодор» в размере более восьми миллионов рублей.

Взятку дали за беспрепятственное подписание актов выполненных дорожных работ по государственным контрактам и их ускоренную оплату. В начале декабря в суд направили уголовные дела о даче и получении взятки, а также об отмывании денежных средств, полученных преступным путем.

Ранее получение взятки в размере 82 миллионов рублей вменили заместителю председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгению Никонову и другим фигурантам уголовного дела.

Уголовное дело Суд Чиновники

Новости по теме