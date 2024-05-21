На Новомарьинской улице в Москве забил фонтан высотой в 7 этажей

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Очевидцы в местных чатах в Telegram успели поделиться впечатлениями от происходящего. Один из пользователей разместил видео со своими приятелями на фоне бьющего вверх столба воды.

«Мы на Камчатке, друзья, а это первый в мире гейзер», - пошутил один из молодых людей.

Проезжую зону и тротуары рядом с местом прорыва сильно затопило.

«Свежо, как на море», - прокомментировал обстановку водитель, проезжавший мимо места аварии.

В городском департаменте ЖКХ заявили, что причину происшествия уже устранили без отключения абонентов.

Видео «фонтана» и подтопленной улицы смотрите в нашем Telegram-канале «Маленькие Большие новости».