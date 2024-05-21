На Новомарьинской улице в Москве забил фонтан высотой в 7 этажей
Новомарьинская улица в Москве превратилась в своеобразный филиал Петергофа — у дома 36, корпус 1, забил фонтан высотой почти до седьмого этажа. Причиной ЧП стала коммунальная авария.
Очевидцы в местных чатах в Telegram успели поделиться впечатлениями от происходящего. Один из пользователей разместил видео со своими приятелями на фоне бьющего вверх столба воды.
«Мы на Камчатке, друзья, а это первый в мире гейзер», - пошутил один из молодых людей.
Проезжую зону и тротуары рядом с местом прорыва сильно затопило.
«Свежо, как на море», - прокомментировал обстановку водитель, проезжавший мимо места аварии.
В городском департаменте ЖКХ заявили, что причину происшествия уже устранили без отключения абонентов.
Видео «фонтана» и подтопленной улицы смотрите в нашем Telegram-канале «Маленькие Большие новости».