На месте завалов Crocus City Hall начала работать тяжелая техника
Тяжелую технику пригнали к месту пожара в Crocus City Hall. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.
«На место пожара в Крокусе прибыла тяжелая техника для разборки поврежденных сооружений и расчистки завалов», - сообщили в ведомстве.
Пресс-служба МЧС разместила видео, на котором спецтехника начала работу по разбору конструкций.
Спасатели за день разобрали более 90 кубических метров завалов в сгоревшем после теракта здании. Наравне с сотрудниками МЧС на месте ЧП работали кинологи и робототехнические комплексы.
Министерство ранее опубликовало списки погибших при теракте в концертном зале. В него будут вносить имена тех, личность которых подтвердят судмедэксперты.