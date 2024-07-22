На МЦД-4 возникла задержка в движении поездов из-за срыва стоп-крана

Как сообщили в пресс-службе, электричка шла из Апрелевки. В 07:34, когда она отправлялась в сторону Железнодорожной, пассажиры сорвали стоп-кран. Из-за этого интервалы движения поездов в сторону области выросли.

Московская железная дорога принесла извинения пассажирам за неудобства.

По сообщениям в социальных сетях , задержка в движении электропоезда составила 47 минут. Это объяснили тем, что восстановить тормозную магистраль после срыва стоп-крана на современных электричках сложнее, чем на старых.

В конце июня на Третьем диаметре вагоны электропоезда самопроизвольно расцепились на платформе «Кратово», никто не пострадал.