08 июля 2024, 01:49

На Кубани приезжие избили подростков из-за замечания

РИА «Новости»
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В Краснодарском крае компания местных старшеклассников сделала замечание распивающим алкоголь у Вечного огня мигрантам, а те в ответ начали избивать подростков. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по этому факту, сообщила пресс-служба ведомства.

В соцсетях распространилось видео, где группа иностранцев распивала алкоголь в сквере у Вечного огня в станице Марьянской, разбрасывая вокруг мемориала пустые бутылки. Им сделали замечание проходившие мимо подростки.

Мигранты в ответ набросились на ребят и начали их избивать. На других кадрах видно, что один из приезжих бросился к мемориалу погибшим в Великой Отечественной войне, прыгнул на венок и стал топтать его ногами. Его попытался отбросить от венка один из подростков.

«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Маслову А.К. возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах», - говорится в сообщении.

Ранее на Урале перед судом предстала банда мигрантов-грабителей с десятилетним «стажем».

Драки Уголовное дело Дети Мигранты Памятники Алкоголь Следственный комитет России Краснодарский край
08 июля 2024, 01:45
Бастрыкин потребовал доклад об изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ»
РИА «Новости»
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о расследовании дела по факту изнасилования мигрантами сотрудницы телеканала «Матч ТВ» у телецентра «Останкино». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Главой ведомства дано поручение руководителю ГСУ по городу Москве Андрею Стрижову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», - сказано в сообщении.

В СК уточнили, что по подозрению в совершении преступления задержаны три гражданина Узбекистана. Против них возбудили уголовное дело, в ближайшее время им изберут меру пресечения.

Ранее стало известно об изнасиловании сотрудницы телеканала в ночь на субботу, 6 июля. Преступление произошло у здания телецентра «Останкино», откуда девушка вышла после окончания рабочей смены. На пострадавшую напали три мигранта из Узбекистана. Одного из них поймали спустя 40 минут, остальных задержали позже. Против них возбудили уголовное дело об изнасиловании, совершенном группой лиц.

Мигранты Преступления Изнасилования Полиция Следственный комитет России
08 июля 2024, 00:13
Базы отдыха начали эвакуировать из-за сильного пожара в Краснодарском крае
Freepik
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Площадь пожара в бухте Инал на Кубани достигла шести тысяч квадратных метров. Из ближайших баз отдыха эвакуировали всех людей, сообщил в Telegram-канале глава Туапсинского района Сергей Бойко.

«Сегодня в 21:10 по московскому времени диспетчер принят информацию о возгорании на горе на первом участке Центрального пляжа Бухты Инал. <…> Проводим эвакуацию людей из близлежащих баз отдыха», - написал он.

Пожары Лесные пожары
08 июля 2024, 00:07
В аэропорту Пулково задымился двигатель самолета
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Двигателя самолета авиакомпании «Ямал» начал дымиться при рулежке на стоянке аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило в Telegram-канале Западное межрегиональное следственное управление на транспорте.

Вечером 7 июля правоохранители получили сообщение о том, что на стоянке аэропорта Пулково при рулежке произошло задымление двигателя самолета авиакомпании «Ямал». Воздушное судно выполняло рейс Салехард - Санкт-Петербург.

Всех пассажиров и члены экипажа эвакуировали. Причины ЧП устанавливаются. По факту инцидента с самолетом проводится доследственная проверка.

В начале июня самолет «Аэрофлота» начал выполнять рейса «Бишкек - Москва». Однако разбег по взлетно-посадочной полосе пришлось прервать из-за появления на ней птицы. Рейс отменили для дополнительной технической проверки.

Санкт-Петербург Самолеты
07 июля 2024, 23:50
Мощный лесной пожар охватил бухту Инал в Краснодарском крае
РИА «Новости»
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В Краснодарском крае загорелась бухта Инал в Тупасинском районе, огонь быстро пожирает лесной массив. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба региона.

«Подразделения МЧС России ликвидируют горение сухой растительности. Угрозы частным домовладениям нет», - уточнило ведомство.

На тушение пожара направили 56 спасателей и 11 единиц техники.

По информации Telegram-канала Mash, лес загорелся из-за действий туристов, выпустивших три сигнальные ракеты. Две из них упали в море, а третья - в лес. По словам очевидцев, «полыхает уже около трех тысяч квадратных метров».

В местных пабликах написали, что пожар продолжает распространяться и уже пошел за склон горы Ранее в Якутии ввели режим ЧС федерального характера из-за лесных пожаров , охвативших свыше 331 тысячи гектаров. По данным МЧС, на месте работают более 1,5 тысячи человек и 100 единиц техники. Кроме того, беспилотники мониторят обстановку и ликвидацию возгораний.

Спасатели Пожары Лесные пожары МЧС РФ Краснодарский край

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