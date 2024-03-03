03 марта 2024, 03:47

На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта

РИА «Новости»
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Крымский мост временно перекрыли для автотранспорта. Об этом сообщил официальный Telegram-канал с оперативной ситуацией на мосту.

Водителей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Неделю назад глава ГУР Вооруженных сил Украины Кирилл Буданов пригрозил снова ударить по Крымскому мосту. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Россию ожидают новые сюрпризы, и я бы не рекомендовал гражданскому населению пользоваться называемым Крымским мостом», - заявил Буданов.

В пятницу, 1 марта, главред RT Маргарита Симонян опубликовала запись переговоров двух высокопоставленных немецких офицеров, которые обсуждали возможную атаку на Крымский мост ракетами Taurus. Позже в Минобороны Германии признали, что разговор мог быть перехвачен. В канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что компетентные органы начали расследование утечки.

Крымский мост
03 марта 2024, 02:53
Жители Крыма услышали взрывы
Unsplash
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Мощные взрывы услышали над Феодосией в Крыму. Очевидцы сообщили о работе систем ПВО, заявил Telegram-канал Shot.

По данным канала, два мощных хлопка прозвучали над городом в начале третьего часа ночи. Спустя некоторое время раздались еще несколько взрывов.

По словам горожан, в их домах содрогнулись стекла, а во дворах сработали сигнализации у автомобилей. Официальной информации пока не поступало.

Утром 2 марта мощный взрыв произошел в районе дома 161 на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, причиной мог стать бесплотный летательный аппарат. Экстренные службы оперативно эвакуировали из дома порядка 100 человек.

Губернатор города Александр Беглов сообщил, что в результате сильного взрыва в Красногвардейском районе жертв среди местного населения нет. В распоряжении «360» появилось эксклюзивное видео с места ЧП.

Крым Взрывы
03 марта 2024, 01:44
Шестеро боевиков забаррикадировались в жилом доме в Ингушетии
РИА «Новости»
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Сотрудники ФСБ продолжают спецоперацию в Ингушетии против шестерых боевиков. Об этом сообщили «Известия».

По последним данным, шесть предполагаемых террористов забаррикадировались в жилом доме, на предложение сдаться они отвечают стрельбой из автоматического оружия. Также у них есть взрывные устройства.

Спецназновцы эвакуировали жителей многоквартирного дома из-под шквального огня. Операция проводилась с риском для жизней силовиков.

Власти Ингушетии ввели в Карабулаке режим контртеррористической операции (КТО). По данным республиканского правительства, правоохранительные органы заблокировали боевиков в жилом доме. Под цепь КТО попали четыре улицы: Рабочая, Набережная, Осканова и Джабагиева.

В Национальном антитеррористическом комитете отметили, что члены группировки планировали провести на территории России резонансные террористические акты.

Ингушетия Стрельба Боевики
03 марта 2024, 00:22
Снегоход врезался в поезд в Челябинской области
РИА «Новости»
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Водитель снегохода врезался в поезд между станциями Нязепетровская и Ункурда в Челябинской области. Благодаря внимательности и грамотным действиям машиниста в аварии никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).

По данным компании, столкновение произошло в субботу, 2 марта, около 16:00. Машинист маневрового состава заметил снегоход, двигавшийся в сторону путей, и экстренно остановил поезд. В результате снегоход врезался в уже остановившийся состав.

«Благодаря внимательности машиниста обошлось без пострадавших и схода подвижного состава. На график движения пассажирских поездов инцидент не повлиял», - сообщили в ЮУЖД.

В пятницу, 1 марта, три человека попали под пригородный электропоезд в Орехово-Зуеве. Женщина, мужчина и ребенок получили травмы разной степени тяжести.

Ребенок отделался ушибами, у мужчины перелом ноги, а женщина находится в крайне тяжелом состоянии. Пострадавших доставили в больницу.

Челябинская область Поезда
02 марта 2024, 23:24
Бегущего по трассе голого мужчину заметили в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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В Екатеринбурге заметили абсолютно голого мужчину, который бежал по трассе вечером 2 марта. Об этом сообщило издание E1.ru.

«Сообщение поступило в отдел полиции № 8 Верх-Исетского района. По указанному адресу выехали сотрудники полиции, проводятся проверочные мероприятия, - заявили в УМВД по Екатеринбургу.

Очевидцы сообщили, что молодой мужчина бежал по кольцу Серафимы Дерябиной, а затем свернул в сторону улицы Бардина. Водители не в курсе, что с произошло дальше.

До этого в Екатеринбурге произошла аналогичная ситуация, но с участием женщины. Неадекватная гражданка разделась на проезжей части , ползала на коленях по дороге и бросалась на машины, пока ее не задержали полицейские и не передали эксгибиционистку медикам.

Ранее в Екатеринбурге преподаватель истории и философии Свердловского педагогического колледжа лишился работы из-за блога , в котором он рассказывал о «проблемах одиночества и сексуальности». В учебном заведении он проработал всего две недели.

Дороги Мужчины Екатеринбург Машины Полиция

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