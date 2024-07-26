На Киолимском водохранилище прорвало дамбу

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«Уже эвакуированы 20 человек. Специалисты обходят дома. В городе Карабаш на базе двух школ развернуты пункты временного размещения», - уточнили в МЧС.

Жителей населенных пунктов, находящихся в зоне подтопления - Киолима, Мухаметова, Карасаева, Байдашева, Сактаева - призвали быть готовыми к эвакуации. Пока что люди вынуждены спасаться от воды на крышах домов, передал Telegram-канал Shot.

Общая длина плотины составляет 500 метров.

Синоптики ранее прогнозировали сильные, местами очень сильные ливни, грозы, град и резкий подъем уровня воды в небольших реках Челябинской области.

На Чукотке из-за сильных дождей 25 июля вышла из берегов река Каральвей. В результате паводка закрыли дорогу до Билибинской АЭС, об этом сообщили в Telegram -канале электростанции. А в мае прорыв дамбы произошел в Омской области.