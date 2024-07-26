26 июля 2024, 21:29

На Киолимском водохранилище прорвало дамбу

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На Киолимском водохранилище в Карабашском городском округе из-за сильных дождей прорвало дамбу. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России, а также РЕН ТВ и издание «Карабашский рабочий».

«Уже эвакуированы 20 человек. Специалисты обходят дома. В городе Карабаш на базе двух школ развернуты пункты временного размещения», - уточнили в МЧС.

Жителей населенных пунктов, находящихся в зоне подтопления - Киолима, Мухаметова, Карасаева, Байдашева, Сактаева - призвали быть готовыми к эвакуации. Пока что люди вынуждены спасаться от воды на крышах домов, передал Telegram-канал Shot.

Общая длина плотины составляет 500 метров.

Синоптики ранее прогнозировали сильные, местами очень сильные ливни, грозы, град и резкий подъем уровня воды в небольших реках Челябинской области.

На Чукотке из-за сильных дождей 25 июля вышла из берегов река Каральвей. В результате паводка закрыли дорогу до Билибинской АЭС, об этом сообщили в Telegram -канале электростанции. А в мае прорыв дамбы произошел в Омской области.

МЧС РФ
26 июля 2024, 21:30
Пожар в Ульяновске унес жизни маленького ребенка и двух женщин
РИА «Новости»
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Двухлетний ребенок и две женщины погибли при пожаре в одной из квартир дома в Ульяновске. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

«Еще 20 человек эвакуированы. Пожарные МЧС России уже ликвидировали открытое горение на 200 квадратных метрах», - написали в публикации ведомства.

Также пострадали три человека, их отправили в больницу. Как заявили в Telegram-канале СУ СКР по Ульяновской области, по факту случившегося возбудили уголовное дело.

Следователи выяснили, что пожар начался после хлопка. В ходе ЧП сгорела часть имущества жильцов. Сейчас огонь уже потушили, на месте происшествия работают правоохранители.

Ранее очевидец пожара в Ульяновске поделился с 360.ru подробностями происшествия. Он отметил, что люди услышали взрыв, а потом начался «этот ужас».

Уголовное дело Пожары Дети Женщины Россия Квартиры
26 июля 2024, 20:27
«Начался ужас». Очевидец пожара в Ульяновске сообщил подробности ЧП
Телеканал «360»
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Пожар в многоквартирном доме в Ульяновске произошел после взрыва, рассказал 360.ru очевидец произошедшего. По его словам, после этого «начался ужас».

«Взрыв был, а потом весь этот ужас - дети начали из окна выпрыгивать», - рассказал собеседник 360.ru.

Пожар разгорелся на третьем этаже девятиэтажного дома. По информации МЧС , огнем охвачены три квартиры. По предварительным данным, пострадали три человека, двухлетний ребенок погиб.

Неравнодушные горожане, оказавшиеся на месте происшествия, помогали оттаскивать от дома автомобили. Спасатели вытаскивали людей из горящего здания при помощи автолестницы.

Пожары МЧС РФ
26 июля 2024, 20:24
Число погибших при пожаре в ульяновской многоэтажке выросло до двух
ru.freepik.com
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Число погибших при пожаре в многоэтажке в Ульяновске выросло до двух. Об этом рассказал губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что пожарные продолжают бороться с огнем в трех квартирах на третьем этаже дома на улице Корунковой. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв газового баллона.

«По последней информации, двое погибших. С пострадавшими сейчас работают специалисты „скорой“. Нахожусь на связи с нашими оперативными службами», - написал Русских.

Большинство жителей многоквартирного дома уже эвакуировали. Для тех, кому понадобилась помощь, власти Ульяновска организовали пункт временного размещения в гостинице «Волга».

Ранее власти сообщали, что во время пожара погиб двухлетний ребенок, еще трое взрослых пострадали. Видео с месте публиковал происшествия опубликовал 360.ru.

Пожары МЧС РФ
26 июля 2024, 20:03
При пожаре в многоэтажке в Ульяновске погиб ребенок
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При пожаре в многоквартирном жилом доме в Ульяновске погиб двухлетний ребенок, еще трое взрослых пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сейчас спасатели эвакуируют жителей других подъездов девятиэтажки на улице Корункова, где произошло ЧП. По предварительным данным, горят три жилые квартиры на третьем этаже многоэтажки.

Власти города организовали для жильцов пункт временного размещения в гостинице. На месте пожара работают восемь специалистов и 22 единицы техники.

Ранее 360.ru публиковал видео с места происшествия. Очевидцы сообщили изданию, что были слышны два взрыва. Жильцы соседних домов помогают оттаскивать припаркованные машины, чтобы они не мешали технике МЧС.

Пожары МЧС РФ

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