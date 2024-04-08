08 апреля 2024, 03:30

На Камчатке пятилетний мальчик выпал из окна квартиры на третьем этаже

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Прокуратура Камчатского края проводит проверку по факту падения пятилетнего ребенка из окна. Об этом надзорное ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

ЧП произошло в городе Елизово на улице Лесной. Родители оставили мальчика дома со старшей сестрой. Окно было открыто для проветривания. Девочка-подросток не успела среагировать, увидев брата на подоконнике. Ребенок выпал из окна третьего этажа.

По информации прокуратуры, медики диагностировали у пострадавшего компрессионный перелом позвоночника. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, родителей проверят на исполнение своих обязанностей.

В конце февраля в Новосибирске с восьмого этажа упала девочка. Очевидцы сообщили, что ей около 13 лет, она осталась жива.

Дети Прокуратура РФ Камчатка Квартиры
08 апреля 2024, 00:38
Река Елшанка в Орске стала выходить из берегов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Река Елшанка в Орске стала выходить из берегов. Об этом заявил мэр города Василий Козупица в Telegram-канале.

«Елшанка в районе улицы Щорса выходит из берегов. Вода поступает со стороны Рабочего поселка и заходит в район второго участка по руслу реки», - написал он.

Градоначальник призвал граждан ответственнее относиться к ситуации, собрать все необходимые вещи и скорее эвакуироваться в безопасное место.

По словам Козупицы, администрация города вместе с полицейскими начала оповещать жителей об обстановке. Помимо этого, в регионе организовали автобусы для эвакуации в пункты временного размещения.

Ранее в МЧС сообщили, что спасатели помогли выехать из зоны подтопления 816 жителям Самарской области , 159 из них - дети.

Как сообщили пресс-службе правительства губернатора Оренбургской области, в зоне подтопления в регионе оказались 10 168 жилых домов и 18 471 приусадебный участок.

Еще 7 апреля обстановку в Орске назвали критической. Из затопленных участков эвакуировали более четырех тысяч человек, 900 из них - несовершеннолетние.

Спасатели Наводнения Дети Автобусы Эвакуации Реки Наводнение в Оренбургской области
08 апреля 2024, 00:00
МЧС назвало число эвакуированных из зоны подтопления в Самарской области
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Спасатели эвакуировали 816 человек из зоны подтопления в Самарской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главного управления МЧС России по региону.

Среди эвакуированных 159 детей.

«В четырех пунктах временного размещения находятся 62 человека, в том числе 16 детей», - добавили в ведомстве.

В Оренбургской области в зоне подтопления оказались 10 168 жилых домов и 18 471 приусадебный участок. На 47 мостах в 31 муниципальном образовании перекрыли автомобильное движение. Федеральные автодороги не заблокировали.

Самая трудная ситуация сложилась в Орске, там затопило 6641 жилой дом. Из города эвакуировали более двух тысяч граждан, 689 из них - дети.

Спасатели Наводнения Дети
07 апреля 2024, 22:53
Более 10 тысяч домов затопило под Оренбургом
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Оренбургской области в зоне подтопления оказались 10 168 жилых домов и 18 471 приусадебный участок. Об этом заявили в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства региона.

«По состоянию на 22:00 на территории 25 муниципальных образований в 77 населенных пунктах и 29 СНТ оказались подтоплены: 10 168 жилых домов, 18 471 приусадебный участок», - сказано в публикации.

Также на 47 мостах в 31 муниципальном образовании перекрыли автомобильное движение. Федеральные автодороги не заблокировали.

Самая трудная ситуация в Орске, там затопило 6641 жилой дом. Из города эвакуировали более двух тысяч граждан, 689 из них - дети. Как отметили в администрации региона, уровень воды достиг отметки 864 сантиметра. Критическим показателем является 930 сантиметров.

Ранее в сети опубликовали новые кадры затопленного Орска. На ролике видно, как людей спасают с помощью плавательных средств.

Дети Наводнение в Оренбургской области
07 апреля 2024, 22:23
Беспилотник упал в Ростовской области
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Беспилотник самолетного типа упал в в Матвеевом Кургане Ростовской области. Об этом сообщили агентству Interfax в пресс-службе губернатора региона Василия Голубева.

«Действительно, сегодня днем в Матвеевом Кургане произошло падение БПЛА самолетного типа. На борту взрывных устройств не обнаружено», - заявил источник.

Два дня назад, 5 апреля, Василий Голубев заявил о восьми пострадавших после атаки дрона в Ростовской области. ЧП произошло в Морозовском районе, недалеко от аэродрома. Раненых госпитализировали, врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Еще один упавший дрон нашли у нефтебазы под Подольском. БПЛА самолетного типа упал вечером 4 апреля. На месте происшествия обнаружили крупные фрагменты беспилотника. Силовики отправили их на исследование в станционную лабораторию.

Беспилотники

Новости по теме