На Камчатке пятилетний мальчик выпал из окна квартиры на третьем этаже

ЧП произошло в городе Елизово на улице Лесной. Родители оставили мальчика дома со старшей сестрой. Окно было открыто для проветривания. Девочка-подросток не успела среагировать, увидев брата на подоконнике. Ребенок выпал из окна третьего этажа.

По информации прокуратуры, медики диагностировали у пострадавшего компрессионный перелом позвоночника. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, родителей проверят на исполнение своих обязанностей.

В конце февраля в Новосибирске с восьмого этажа упала девочка. Очевидцы сообщили, что ей около 13 лет, она осталась жива.