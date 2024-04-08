На Камчатке пятилетний мальчик выпал из окна квартиры на третьем этаже
Прокуратура Камчатского края проводит проверку по факту падения пятилетнего ребенка из окна. Об этом надзорное ведомство сообщило в своем Telegram-канале.
ЧП произошло в городе Елизово на улице Лесной. Родители оставили мальчика дома со старшей сестрой. Окно было открыто для проветривания. Девочка-подросток не успела среагировать, увидев брата на подоконнике. Ребенок выпал из окна третьего этажа.
По информации прокуратуры, медики диагностировали у пострадавшего компрессионный перелом позвоночника. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, родителей проверят на исполнение своих обязанностей.
В конце февраля в Новосибирске с восьмого этажа упала девочка. Очевидцы сообщили, что ей около 13 лет, она осталась жива.