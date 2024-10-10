10 октября 2024, 23:27

На горящей нефтебазе в Феодосии произошел выброс горючих материалов

РИА «Новости»
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В Феодосии на одном из терминалов горящей нефтебазы произошел выброс горючих материалов, зону эвакуации не увеличивали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, терминал окружили сотрудниками профильных служб. Все руководители также находятся на месте.

«На данный момент зона эвакуации не увеличивается. Принимаются все меры для ликвидации ЧС», - уточнил глава полуострова.

Аксенов добавил, что держит ситуацию на личном контроле. Ему докладывают каждые полчаса по видеосвязи о происходящем.

Пожар на феодосийской нефтебазе начался утром в понедельник, 7 октября. В городе ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Глава МЧС Крыма Алексей Еременко сообщил 9 октября, что новых очагов возгорания на нефтебазе не зафиксировали, писали «Известия».

Ранее первый замминистра топлива и энергетики полуострова Владимир Воронкин отмечал, что в Крыму нет дефицита бензина и дизельного топлива, запасов хватит и для жителей, и для частных структур.

Пожары МЧС РФ Крым Нефть Эвакуации Сергей Аксенов
10 октября 2024, 20:58
Землетрясение произошло рядом с Выборгом
РИА «Новости»
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Практически неощутимые на поверхности подземные толчки магнитудой 1,5 зафиксировали аппараты Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC). Представленные на сайте организации координаты свидетельствуют, что эпицентр находился в восьми километрах от Выборга Ленинградской области.

Такой уровень подземных толчков фиксируется только сейсмографами. Слабыми, но ощутимыми считаются толчки магнитудой два.

Для российского региона это не первый случай землетрясения. Как напомнило издание 47news , зимой прошлого года подземные толчки магнитудой 2,4 зафиксировали на Ладожском озере.

В конце сентября землетрясение магнитудой 4,3 тряхнуло здания в Таштагольском районе Кемеровской области.

По данным областного главка МЧС, эпицентр залегал всего в четырех километрах от поселка Шерегеш, жители которого узнали о землетрясении по сработавшим сигналам автомобилей.

Ленинградская область Землетрясения
10 октября 2024, 17:37
Губернатор Забайкалья вытер козявку из носа о начальницу Карымского лесничества
РИА «Новости»
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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов вытер козявку о начальницу Карымского лесничества Елену Шаляпину, когда она докладывала о пожарах в регионе. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

На размещенных каналом кадрах губернатор вытер пальцами нос, а затем уже сами пальцы о рукав одежды Шаляпиной.

Глава региона отказался отвечать на вопрос, почему он так себя повел. В его пресс-службе попросили прислать официальный запрос или перезвонить в рабочее время.

Ранее депутата Госдумы Дениса Парфенова уличили в непристойных занятиях в кабинете. В интернете появилось видео, где мужчина, похожий на парламентария, заигрывает с неизвестной женщиной прямо на рабочем месте.

Пожары Скандалы Лесные пожары
10 октября 2024, 17:17
Маршенкулова и Джумабой пополнили список террористов и экстремистов
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Росфинмониторинг внес журналистку Залину Маршенкулову* в перечень террористов и экстремистов. Об этом свидетельствуют обновления на сайте ведомства.

«Маршенкулова Залина Хамидовна*, 05.06.1986 года рождения, город Баксан Баксанского района Кабардино-Балкарской республики», - указали в списке включенных в перечень за последнее время.

В начале сентября Маршенкулова* пополнила список иноагентов. По данным Минюста, журналистка пропагандировала ЛГБТ** и выступала на мероприятиях нежелательных в России организаций. С весны она находится в федеральном розыске по делу об оправдании терроризма.

Кроме того, в перечень попал блогер Джумабой***, которого недавно отправили под арест по делу о разжигании межнациональной розни.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесена в перечень террористов и экстремистов.

**Запрещенная в России экстремистская организация.

***Внесен в перечень террористов и экстремистов.

Терроризм Блогеры Россия Иноагенты
10 октября 2024, 13:17
Школьница погибла в Подольске после проигрыша отцу в шахматы
РИА «Новости»
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Школьница из Подольска погибла после того, как проиграла отцу в шахматы. Об этом рассказал Telegram-канал Mash.

Накануне 15-летняя девочка получила от отца шах и мат и сильно расстроилась из-за этого. Мужчина разозлился и потребовал от ребенка выйти из-за стола, заявив, что больше не будет играть с ним. Мать школьницы добавила, что вместо шахмат ей было бы лучше учить уроки.

Девочка убежала к себе в комнату, заперлась и перестала отвечать. Через некоторое время родители нашли ее тело. Предположительно, подросток покончил с собой. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

В июле в Кемеровской области 12-летняя школьница сбежала из дома с 16-летним возлюбленным. Она рассказала, что мать не одобряла их отношения и даже угрожала ножом. Следователи возбудили уголовное дело, девочке грозит детский дом.

Подольск Школы Школьники

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