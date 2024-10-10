На горящей нефтебазе в Феодосии произошел выброс горючих материалов

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По его словам, терминал окружили сотрудниками профильных служб. Все руководители также находятся на месте.

«На данный момент зона эвакуации не увеличивается. Принимаются все меры для ликвидации ЧС», - уточнил глава полуострова.

Аксенов добавил, что держит ситуацию на личном контроле. Ему докладывают каждые полчаса по видеосвязи о происходящем.

Пожар на феодосийской нефтебазе начался утром в понедельник, 7 октября. В городе ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Глава МЧС Крыма Алексей Еременко сообщил 9 октября, что новых очагов возгорания на нефтебазе не зафиксировали, писали «Известия».

Ранее первый замминистра топлива и энергетики полуострова Владимир Воронкин отмечал, что в Крыму нет дефицита бензина и дизельного топлива, запасов хватит и для жителей, и для частных структур.