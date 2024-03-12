На борту упавшего в Ивановской области Ил-76 было 12 человек

По информации источника канала, самолет сейчас находится на территории кладбища в районе села Богородское, недалеко от аэродрома.

Борт наполовину разрушен. На месте вспыхнул сильный пожар , уточнил он.

По данным НТВ , во время захода на экстренную посадку у Ил-76 отвалился двигатель. Все обстоятельства ЧП уточняются.

По данным Telegram-канала Shot, самолет совершил аварийную посадку в поле рядом с деревней Подталицы, не дотянув около двух километров до Северного аэродрома. Пилот судна увел его в сторону от жилых домов.