На борту самолета, разбившегося в Татарстане, были члены одной семьи
Погибшими при крушении Cessna-17 в Камско-Устьинском районе Татарстана оказались мать и дочь. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Легкомоторный самолет разбился утром. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
По данным издания, пилот проводил экскурсию для семьи. Он тоже погиб. Отцу семейства удалось выжить, он находится в больнице в тяжелом состоянии.
Как сообщили местные паблики, семья, для которой проводили экскурсию, была из Воронежской области.
Ранее владелец разбившегося воздушного судна в интервью 360.ru предположил, что причиной крушения мог стать квадрокоптер, попавший в винт Cessna-17.