19 декабря 2024, 08:02

На борту пропавшего на Камчатке самолета Ан-2 три человека

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

В Камчатском крае ищут самолет Ан-2 с тремя людьми на борту. Об этом сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.

«Воздушное судно (ВС) с регистрационным номером RA-33555 совершало полет по маршруту Мильково - Оссора. Сработал аварийный радиомаяк», - написал он.

По данным представителя, на поиски самолета вылетели два поисково-спасательных воздушных судна Росавиации. В них находятся спасатели ФКУ «Камчатская региональная поисково-спасательная база».

Самолет осуществлял коммерческую перевозку груза. На борту находятся члены экипажа, пассажиров нет. Как рассказали журналистам в транспортной прокуратуре, по факту случившегося начали проверку. Связь с самолетом пропала примерно в 13:00 по камчатскому времени.

Спасатели Самолеты Камчатка
19 декабря 2024, 08:21
Число пострадавших при крушении поездов под Мурманском увеличилось до 31
Telegram
Читайте нас в: Google Новости
Число пострадавших в результате столкновения грузового и пассажирского поездов в Мурманской увеличилось до 31 человека, среди них пятеро детей. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

«По уточненной информации, в результате ЧП с поездом № 11 Мурманск - Санкт-Петербург пострадал 31 человек, из них пятеро детей. В больницу госпитализировали 14 человек, четверо в тяжелом состоянии. Погибли двое», - отметили в компании.

В РЖД пообещали выплатить по 2,2 миллиона рублей родственникам погибших. Также перевозчик выразил готовность предоставить бесплатную реабилитацию и лечение пострадавшим пассажирам в своих медицинских учреждениях. Кроме того, пассажиры получат выплаты от страховой компании.

Два поезда столкнулись в среду вечером во время прибытия состава на станцию Княжая в Мурманской области. Всего в вагонах находились 326 пассажиров.

Поезда Мурманская область
19 декабря 2024, 06:54
Самолет Ан-2 пропал на Камчатке
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
На Камчатке пропал самолет Ан-2, летевший в поселок Оссора. Об этом на странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил министр региона по чрезвычайным ситуациям Сергей Лебедев.

«Осуществлявший коммерческую перевозку груза борт Ан-2 пропал на маршруте Мильково-Оссора. Пассажиров на борту, по предварительным данным, нет. Сработал аварийный датчик», - написал он.

Источник РИА «Новости» с экстренных службах добавил, что всего на борту находились три члена экипажа, но без пассажиров.

В Камчатской транспортной прокуратуре сообщили РИА «Новости», что ведомство по факту пропажи на севере полуострова самолета Ан-2 начало проверку.

«Связь с воздушным судном Ан-2 была утеряна около 13:00 по камчатскому времени. В установленный срок воздушное судно не прибыло в пункт назначения, стартовали спасательные мероприятия», - отметили в пресс-службе.

В сентябре самолет Ан-2 рухнул в Московской области.

На Камчатке пропал самолет Ан-2, летевший в поселок Оссора. Об этом на странице в социальной сети « ВКонтакте » сообщил министр региона по чрезвычайным ситуациям Сергей Лебедев.

Самолеты Камчатка
19 декабря 2024, 05:23
Гигантский крокодил вынырнул из воды с телом женщины в пасти
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В Индонезии четырехметровый крокодил атаковал и растерзал 46-летнюю мать четверых детей Нурхавати Зихуру, которая спустилась к морю, чтобы помыть ноги в воде. Об этом сообщило издание Daily Mirror.

Рептилия напала на женщину рядом с прибрежной деревней на Северной Суматре 16 декабря.

Зихура находилась на пляже, когда решила ополоснуть ноги в воде. Именно этот момент четырехметровый крокодил и выбрал для атаки. Нападение произошло на глазах у односельчан пострадавшей женщины. Они попытались криками отпугнуть рептилию, но безуспешно.

Крокодил утащил Зихуру под воду, а через несколько часов хищника снова увидели. Рептилия выбралась на сушу, держа в челюстях тело женщины. Жители деревни начали бросать мертвых кур в воду, чтобы заставить крокодила выпустить Зихуру.

Женщине попытались сделать искусственное дыхание, но ее не удалось спасти. Позже крокодила поймали и застрелили.

Ранее в Малайзии крокодил утащил под воду мужчину, переходившего мост.

Смертность Женщины Индонезия Животные Реки
19 декабря 2024, 04:16
Аферисты обманули московского пенсионера на 887 тысяч рублей
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В Москве пенсионер перевел 887 тысяч рублей мошенникам якобы для оформления банковской карты, чтобы получить «наследство» из Тоголезской Республики (Того) в Африке. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

В середине октября пенсионер получил письмо от неизвестного человека, который представился сотрудником заграничного банка.

В нем говорилось, что мужчине могут выдать банковскую карту, на которой находятся 1,8 миллиона долларов (около 185 миллионов рублей) наследства из Того.

Аферисты убедили пожилого человека, имеющего к тому же инвалидность, что для ее получения ему сначала придется самому заплатить. Пенсионер перевел им на счет свои сбережения.

Правоохранительные органы уже ведут проверку.

Ранее московская пенсионерка отдала мошенникам 146 миллионов рублей. Аферисты убедили женщину, что якобы некто неизвестный переводит деньги с ее счетов на нужды украинской армии.

Африка Пенсионеры Мошенничество Россия Деньги Полиция Москва

Новости по теме