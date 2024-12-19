На борту пропавшего на Камчатке самолета Ан-2 три человека

Число пострадавших в результате столкновения грузового и пассажирского поездов в Мурманской увеличилось до 31 человека, среди них пятеро детей. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

«По уточненной информации, в результате ЧП с поездом № 11 Мурманск - Санкт-Петербург пострадал 31 человек, из них пятеро детей. В больницу госпитализировали 14 человек, четверо в тяжелом состоянии. Погибли двое», - отметили в компании.

В РЖД пообещали выплатить по 2,2 миллиона рублей родственникам погибших. Также перевозчик выразил готовность предоставить бесплатную реабилитацию и лечение пострадавшим пассажирам в своих медицинских учреждениях. Кроме того, пассажиры получат выплаты от страховой компании.

Два поезда столкнулись в среду вечером во время прибытия состава на станцию Княжая в Мурманской области. Всего в вагонах находились 326 пассажиров.