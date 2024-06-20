20 июня 2024, 07:09

На Большой Филевской улице в Москве услышали взрывы

РИА «Новости»
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На западе Москвы взорвались автомобили и начался пожар. Пострадали, по меньшей мере, один человек и четыре машины. Открытый огонь потушили, сообщил источник 360.ru.

Спасателей вызвали в 06:37 к дому на Большой Филевской улице, 4. По словам очевидцев, взорвались несколько машин. Неподалеку от них лежал мужчина.

К 06:43 открытый огонь ликвидировали. Пострадали четыре автомобиля.

Пожары Взрывы Машины Москва
20 июня 2024, 06:18
Мужчина утонул в пруду глубиной полметра на севере Москвы
РИА «Новости»
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На севере Москвы во время прогулки с отцом умер 40-летний мужчина. Он почувствовал себя плохо и упал в Большой Садовый пруд, сообщил источник 360.ru.

Отец позвонил в экстренные службы 19 июня в 22:33. Они с сыном шли вдоль забора, и второму стало плохо. Он облокотился о забор, оступился и скатился в воду. Родитель спустился и попытался ему помочь.

Спасатели поисково-спасательной станции «Академическая» подняли пострадавшего из воды с глубины 40-50 сантиметров. Он пробыл в пруду около 10 минут. Попытки реанимировать ни к чему не привели, мужчина умер.

В районе Фрунзенской набережной в центре столицы 18 июня достали из воды другого мужчину. По словам источника 360.ru, он вел себя неадекватно.

Спасатели Москва
20 июня 2024, 02:26
Скрипачка Мариинского театра попала в реанимацию с симптомами ботулизма
РИА «Новости»
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Скрипачка Мариинского театра отравилась салатом лобио из сервиса доставки еды во время гастролей в Москве. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на коллегу артистки.

По словам музыканта, девушка заказала салат в сервисе доставки «Самокат» в четверг, 13 июня. В течение двух дней девушка страдала от странных симптомов, а на третий ее состояние сильно ухудшилось: начало двоиться в глазах, возникла боль при глотании, речь стала невнятной. Перед очередной репетицией пострадавшей вызвали скорую помощь и госпитализировали.

В больнице врачи сразу спросили у девушки, ела ли она салат с фасолью из сервиса доставки. Получив утвердительный ответ, пострадавшую направили в реанимацию.

В Москве с симптомами ботулизма к врачам обратились более 120 человек. Около половины из них госпитализировали, многих - в тяжелом состоянии. По данным «Роспотребнадзора», опасная бактерия распространилась через салат «Лобио с фасолью».

Еда Москва Ботулизм Случаи ботулизма в России
20 июня 2024, 01:33
Четырех женщин замуровали на кладбище под Нижним Новгородом
Freepik
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В Нижегородской области четыре женщины оказались заблокированы на кладбище. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, дорожные службы зачем-то засыпали единственную дорогу, ведущую к кладбищу, огромными кучами земли. В этот момент у могил находились четыре женщины. Чтобы покинуть некрополь, им буквально пришлось откапываться. Посетительницы кладбища взяли лопаты с чужих могил, чтобы расчистить путь для своих машин. Эта работа заняла у них несколько часов.

Ранее в Санкт-Петербурге арестовали местную жительницу, которая устроила голую фотосессию на Большеохтинском кладбище. Художница Анна Пантелеева снялась у могил с обнаженной грудью и выложила фотографии в интернет. Там их увидели следователи и возбудили уголовное дело о надругательстве над местами захоронения. Суд отправил акционистку на месяц в следственный изолятор.

Женщины Дороги Машины
20 июня 2024, 00:45
Лишенный прав водитель сбил женщину с ребенком под Анапой
РИА «Новости»
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Водитель легковушки сбил женщину с годовалым ребенком, которая переходила дорогу в Анапском районе. Пострадавшие получили тяжелые травмы, сообщила пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.

Авария произошла в хуторе Торусин. Водитель «ВАЗ 211540» был за рулем в трезвом состоянии. В 2022 году его лишили прав.

В момент ДТП женщина переходила дорогу, держа годовалого ребенка на руках. От удара их отбросило на несколько метров.

«С тяжелыми травмами пострадавших госпитализировали, они находятся в реанимации. Врачи борются за жизнь матери и ребенка», - отметили в ведомстве.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее пьяный водитель сбил людей на тротуаре в Благовещенске. В ДТП погибли пять человек, в том числе двое подростков 14 и 15 лет. Виновника аварии задержали.

ДТП Женщины Водители

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