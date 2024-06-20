На Большой Филевской улице в Москве услышали взрывы

На севере Москвы во время прогулки с отцом умер 40-летний мужчина. Он почувствовал себя плохо и упал в Большой Садовый пруд, сообщил источник 360.ru.

Отец позвонил в экстренные службы 19 июня в 22:33. Они с сыном шли вдоль забора, и второму стало плохо. Он облокотился о забор, оступился и скатился в воду. Родитель спустился и попытался ему помочь.

Спасатели поисково-спасательной станции «Академическая» подняли пострадавшего из воды с глубины 40-50 сантиметров. Он пробыл в пруду около 10 минут. Попытки реанимировать ни к чему не привели, мужчина умер.

В районе Фрунзенской набережной в центре столицы 18 июня достали из воды другого мужчину. По словам источника 360.ru, он вел себя неадекватно.