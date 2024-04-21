На автовокзале Саларьево в Москве у пассажира обнаружили гранату

ЧП произошло в поселении Московский на 23-м километре Киевского шоссе в Москве. На рамке досмотра при переходе из торгового центра на автовокзал Саларьево у пассажира обнаружили предмет, похожий на гранату. На место прибыло подразделение Росгвардии, сообщил источник.

Правоохранители огородили зону безопасности, пассажиропоток направили на другой вход. По информации источника, обстановка в зоне ЧП спокойная, Росгвардия эвакуацию не проводит. На место прибыла пожарная автоцистерна.

Источник уточнил, что здание автовокзала - одноэтажное, со стеклянным фасадом, размерами 80 на 30 метров. Попасть на автовокзал из ТЦ можно через подземную галерею, на выходе из которой стоит рамка металлоискателя, где и обнаружили подозрительный предмет.