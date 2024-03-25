Мысли и молитвы с Россией. В МИД Таиланда резко осудили теракт в Crocus City Hall

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«Таиланд глубоко потрясен и опечален ужасающим террористическим актом в Московской области 22 марта 2024 года, унесшим более сотни жизней», - подчеркнули в МИД.

Также в ведомстве добавили, что страна решительно осуждает это жестокое и отвратительное нападение и выражает соболезнования всем семьям жертв теракта.

«Мысли и молитвы народа Таиланда с российским народом в это трагическое и трудное время», - заключили в министерстве.

Теракт в Crocus City Hall перед концертом группы «Пикник» произошел вечером 22 марта. В здание ворвались несколько вооруженных мужчин, они стреляли в людей упор, использовали зажигательные шашки, из-за чего в помещениях вспыхнул крупный пожар.

По последним данным СК, жертвами стали 137 человек, трое из них - дети. Накануне, 24 марта, четверых обвиняемых в теракте Crocus City Hall арестовали до 22 мая.