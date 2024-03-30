30 марта 2024, 20:39

«Мы выжили».Спасенная из «Крокуса» жительница Ногинска выступила на акции памяти «Журавли»

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Спасшаяся при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» жительница Ногинска Наталья Скисова приняла участие в акции памяти «Журавли». Она выразила благодарность охраннику, полицейским и врачам за спасение.

«Мне подарили билеты на день рождения. Так случилось… как получилось. Мы выжили благодаря охраннику Алексею Осанушкину, который не бросил нас в трудную минуту. Когда ему было плохо, он все равно вернулся за нами и вывел нас оттуда», - сказала она.

Наталья Скисова поблагодарила охранника и еще одного гостя, который помог ей встать - женщина потеряла сознание, пробираясь сквозь дым. Отдельную благодарность женщина адресовала экипажу ДПС, городской клинической больнице имени Ф. И. Иноземцева, врачам и психологам. Благодаря их работе женщину привели в чувство и выписали.

Акцию памяти «Журавли» организовали у стихийного мемориала в Красногорске. На стене «Крокус Сити Холла» показали портреты погибших.

Красногорск Теракт в «Крокусе»
30 марта 2024, 20:03
На Урале перекрыли трассу из-за риска обрушения моста
РИА «Новости»
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В Свердловской области перекрыли участок трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов из-за угрозы обрушения моста. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

В Свердловской области перекрыли участок трассы Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов из-за угрозы обрушения моста. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

По данным ГИБДД, трасса перекрыта со 146-го по 153-й километр в оба направления. На мосту проводятся ремонтные работы.

Водителям предлагают объехать этот участок через Серебрянский тракт. Разобраться с маршрутами объезда на месте им помогают экипажи ДПС.

В начале февраля пешеходный мост обрушился на трассе Нижний Новгород - Саратов рядом с поселком Нижегородец.

Надземный переход задел тягач с цистерной, перевозивший химикаты. В результате конструкции моста упали на проезжую часть и оказавшуюся под ним инкассаторскую машину. Кузов бронированного автомобиля почти полностью смяло, но сами инкассаторы чудом выжили и даже не получили никаких травм.

Урал Обрушения ГИБДД Работа Екатеринбург Водители Ремонтные работы
30 марта 2024, 18:58
Бытовой газ взорвался в квартире в Башкирии
РИА «Новости»
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В многоквартирном пятиэтажном доме в Салавате произошел взрыв газа. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по Башкирии.

ЧП произошло в доме на улице Юлаева. Примерно в час ночи на субботу в квартире на первом этаже произошел хлопок газовоздушной смеси.

В результате ЧП повреждения получили окна в двух комнатах и входная дверь. Ожоги получил мужчина, его доставили в медицинское учреждение. Эвакуацию из дома не проводили, жильцы других квартир не пострадали.

По факту происшествия прокуратура начала проверку. Ведомство установит причины и обстоятельства произошедшего, даст оценку соблюдению требований безопасности при эксплуатации газового оборудования и примет меры прокурорского реагирования при наличии законных оснований.

В начале марта газ взорвался в доме в Серпухове , пострадали трое взрослых и один ребенок.

Башкирия Газ Взрывы
30 марта 2024, 18:52
Тело человека нашли в овраге за гаражами на Люблинской улице в Москве
РИА «Новости»
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Тело человека обнаружили в овраге на юго-востоке Москвы. О происшествии сообщил источник «360».

ЧП произошло в районе дома 16а на Люблинской улице. Тело человека находилось в трехметровой яме, уточнил собеседник «360».

На место прибыли экстренные службы, дополнительная информация уточняется. Официально данные о происшествии пока не подтверждены.

МВД РФ Москва
30 марта 2024, 18:43
Глава СК заслушал доклад о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле»
Пресс-служба Следственного комитета
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание, на котором заслушал отчет о расследовании уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На совещании присутствовали руководитель Главного следственного управления СК России Денис Колесников и первый заместитель главы Следственного комитета России Эдуард Кабурнеев.

Руководитель следственной группы доложил Бастрыкину, что следователи, эксперты и криминалисты работают в круглосуточном режиме. Они проводят все необходимые действия с обвиняемыми, в том числе и на месте представления.

Глава ведомства указал на необходимость детально восстановить все события, которые предшествовали теракту, а также выяснить заказчиков и организаторов.

Ранее стало известно, что следствие установило личности 134 погибших при теракте в «Крокусе».

Россия Следственный комитет России Теракт в «Крокусе»

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