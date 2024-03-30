«Мы выжили».Спасенная из «Крокуса» жительница Ногинска выступила на акции памяти «Журавли»

«Мне подарили билеты на день рождения. Так случилось… как получилось. Мы выжили благодаря охраннику Алексею Осанушкину, который не бросил нас в трудную минуту. Когда ему было плохо, он все равно вернулся за нами и вывел нас оттуда», - сказала она.

Наталья Скисова поблагодарила охранника и еще одного гостя, который помог ей встать - женщина потеряла сознание, пробираясь сквозь дым. Отдельную благодарность женщина адресовала экипажу ДПС, городской клинической больнице имени Ф. И. Иноземцева, врачам и психологам. Благодаря их работе женщину привели в чувство и выписали.

Акцию памяти «Журавли» организовали у стихийного мемориала в Красногорске. На стене «Крокус Сити Холла» показали портреты погибших.