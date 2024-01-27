«Мы все неравнодушны». Жители Махачкалы призвали наказать виновных в избиении кота

Не подавал признаков жизни Инцидент произошел на улице Лаптиева и попал на камеры видеонаблюдения. Ролик облетел социальные сети и вызвал возмущение общественности - в конце видео животное не подавало признаков жизни.

«На видео даже видно, что потом они с ним что-то делают, он уже не кричит, как будто бы он умер. Местные писали, что якобы родители этих детей, когда обратились в полицию, принесли в виде доказательств вообще другого кота туда, и сказали, что с ним все нормально», - сообщила собеседница «360».

Нужен общественный резонанс Она отметила, что старается распространять петицию о наказании для виновных в случившемся. Собеседница отметила, что статью должны получить хотя бы родители школьников, так как детей вряд ли накажут.

«Я не знаю, насколько надо быть жестоким человеком, что с ними дальше будет? <…> Как минимум они и родители [должны попасть под] статью… Но они дети, я понимаю, что вряд ли там что-то будет. Родителей [надо] привлечь», - призвала женщина.

По ее словам, необходимо создать общественный резонанс, чтобы виновники не оказались безнаказанными. Неравнодушная россиянка планирует обратиться в прокуратуру, поскольку в полиции на заявление не отреагировали.

«Мы все неравнодушны. Девушка сталкивалась с подобной ситуацией. Она сказала, что писала в прокуратуру, потому что в полиции ее заявление не приняли, тоже отмахнулись. Она все же добилась возобновления уголовного дела. Соответственно, сейчас она вроде тоже подключилась и должна как-то помочь в этом деле», - отметила женщина.

На данный момент петиция собрала 796 подписей.

В августе 2023 года против жителя Москвы возбудили уголовное дело за избиение кота его девушки до смерти. Она не простила живодера и обратилась в полицию.