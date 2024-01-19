«Было холодно. Я стояла рядом, ждала, когда отойдет поезд, потому что надо было идти на работу в ветеринарную лабораторию. Когда поезд тронулся, увидела под колесами девочку. Я добежала, дернула ее на себя, и мы вместе упали на снег», - поделилась Мучкина.

Спасенная девочка была шокирована происходящим. Женщина немного поговорила с ребенком, а затем школьница быстро ушла.

«Наверное, каждый бы смог спасти ребенка. Но все произошло за какие-то доли секунды», - добавила женщина.

Железная дорога, проходящая через Аргаяш, делит село на две части. В злополучный день состав стоял дольше обычного, и местные жители, которые хотели попасть в центр, ждали его отправления.

По словам Мучкиной, несколько мужчин перелезли между вагонами, а за ними последовали подростки, в том числе и спасенная ей девочка. Благодаря реакции женщины она чудом выжила.

Храбрый поступок местной жительницы не остался незамеченным. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил наградить Мучкину. Он также распорядился организовать проверку по факту долгой стоянки поезда.

Руководитель Аргаяшского муниципального района Игорь Ишимов также подключился к выяснению обстоятельств происшествия. Он встретился с начальником станции Светланой Коробченко, которая рассказала о задержке поезда.

По ее словам, на путях снегоочистительная машина выполняла технические работы. Перед началом движения машинист подал предупредительный сигнал, также по громкой связи сообщили об отходе поезда. Коробченко подчеркнула, что все это зафиксировано на скоростемерной ленте.