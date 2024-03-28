«Мы слышали свист пуль». Посетительница Crocus City Hall рассказала о побеге из зала с боевиками

Она отметила, что первые звуки выстрелов прозвучали за две минуты до начала концерта. Они раздавались сверху, и многие подумали, что это аплодируют зрители, вызывая артистов на сцену. Но потом раздался крик, что это стрельба и надо срочно эвакуироваться.

«Я сидела в 13-м ряду. Мы побежали в сторону сцены. Там мы просто легли, а я пыталась спрятаться за колонкой, потому что в партере я увидела человека с каким-то оружием с длинным стволом. Мы слышали свист пуль и выстрелов и пытались лечь так, чтобы никто не пострадал», - рассказала Ирина.

Собеседница добавила, что кто-то предложил бежать за сцену, и толпа рванула туда. Там оказался занавес, за которым был выход на подземную парковку. Все, кто вышел туда, оказались без верхней одежды.

«Меня остановили и спросили, что происходит внутри, я ответила, что там стрельба и тогда мне сказали, что террористы сначала стреляли на парковке», - добавила женщина.

Ирина добавила, что многие люди садились в машины, но сама она с еще одной группой просто бежала вперед.

«Я пробежала всю парковку Crocus City Hall, Crocus Expo, торгового центра Vegas и „Мой дом“. Добежала до здания правительства Московской области и дальше уже пошла пешком», - добавила собеседница.

Она пояснила, что ее должны были забрать друзья на машине, но еще до момента, когда они подъехали, позвонили ей и сказали, что концертный зал загорелся. Только после этих слов Ирина обернулась и увидела черный дым.

«Я считаю, что мы спаслись в первые пять минут. Мне безумно жаль тех людей, которые погибли и пострадали. Но нам просто повезло, что мы сидели близко к сцене», - отметила Ирина.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта. Группа боевиков открыла огонь в фойе и концертном зале по зрителям, которые пришли на концерт группы «Пикник». После прекращения огня террористы подожгли помещение и скрылись. По последним данным, общее число погибших в результате нападения составило 143 человека.