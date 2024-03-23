23 марта 2024, 17:50

«Мы разминулись». Очевидица рассказала о спасении от террористов в Crocus City Hall

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Боевики подожги концертный зал Crocus City Hall с помощью коктейля Молотова. Очевидица, которая находилась в помещении во время стрельбы, рассказала «360» подробности.

«Мы зашли, и минуты через три стали стрелять. Мы сначала спрятались в туалете, а потом <…> аккуратно через боковые двери выбежали. Там просто именно персонал стал выгонять, говорить, чтобы уходили. О людях никто не переживал. Мы просто за ним побежали. Все так получилось, что мы разминулись со всеми этими преступниками», - поделилась зрительница.

Она добавила, что ей удалось выйти через боковую дверь здания. Кого-то подстрелили, раненому попытались помочь.

«Опять стали стрелять. И как раз вот коктейль Молотова бросили, подожгли концертный зал, и мы убежали. Мы бежали далеко. <…> Это жутко, и, слава богу, что мы живы. <…> Все очень печально. <…> Очень много злых людей», - рассказала женщина.

По последним официальным данным, число жертв теракта в Crocus City Hall выросло до 133. Президент России Владимир Путин пообещал наказать всех заказчиков, исполнительной и организаторов преступления.

Преступления Россия Боевики Стрельба в Crocus City Hall
24 марта 2024, 10:44
«Думала только о людях». Спасшая Светлакова девушка рассказала, как справилась с паникой
Global Look Press
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Администратор Crocus City Hall София Мейер во время теракта помогла группе людей, в том числе шоумену Сергею Светлакову. Она призналась «360», что вокруг была сильная паника, но сама она не волновалась, потому что сосредоточилась на помощи остальным.

«Очень была сильная паника, нужно было принимать меры. Честно говоря, я просто поняла, что нужно спасать людей. Я думала только о людях, которые вокруг меня находились. Наверное, паника куда-то улетучилась, об этом не думала. Понимала, что если сидеть и ничего не делать, будет хуже», - вспомнила София.

Она поблагодарила корреспондента за звонок и добавила, что с ней самой «все в порядке». Кроме того, Мейер повторила, что «сделала все, что могла».

Сергей Светлаков рассказал журналистке Ксении Собчак, что девушка нашла ключи и закрыла выходы из всех лож, а затем предложила группе людей открыть несколько дверей и максимально незаметно уйти по лестнице через фойе.

Стрельба в Crocus City Hall
24 марта 2024, 10:27
Учительница из Москвы пропала во время теракта в Crocus City Hall
Global Look Press
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Классный руководитель и учительница из московской школы Светлана Ш. пропала во время террористического акта в концертном зале Crocus City Hall в Красногорске. Об этом «360» сообщила представительница родительского комитета Виктория.

«Вчера искали весь день, обошли все больницы, ничего неизвестно. Преподаватель пошла на концерт с племянником и его подружкой. Муж ищет, все ищут, родительский комитет ищет ее», - сказала она.

Виктория отметила, что племяннику пропавшей и его подруге удалось выбраться из Crocus City Hall.

«Видимо, когда в толпе бежали вместе, потерялись, такой хаос был. В списках ее нет, телефон недоступен. Она работает учителем по русскому языку и литературе. Мы все на взводе сейчас», - добавила женщина.

Ранее стало известно, что компания РЖД бесплатно отвезет в Москву и из Москвы родственников погибших и пострадавших при теракте в Crocus City Hall.

Учителя Стрельба в Crocus City Hall
24 марта 2024, 10:23
«Переживал, не спал». Житель Подмосковья нашел свою семью через сутки после теракта
Global Look Press
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Житель Московской области обнаружил жену и дочерей в разных больницах вечером следующего дня после теракта в Crocus City Hall. Все они отравились угарным газом. Об этом «360» рассказала знакомая семьи Виктория.

«Мужчина был в не совсем адекватном состоянии, переживал, не спал двое суток, а муж его возил. Мне пришлось искать информацию в интернете, запрашивать, потому что в центре ( видимо, в Центре Помощи в БЦ „Кубик“ - прим. ред.

) не было интернета. [Во время теракта] он был дома, его жена Екатерина М. и две дочки были на концерте. <…> Сразу пропала связь - наверное, телефоны потеряли», - сообщила Виктория.

По ее словам, дочери 12 и 22 лет находятся в разных больницах, их состояние тяжелое. Жена - в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Она оказалась там вечером 23 марта - еще днем муж приезжал туда и не нашел ее. Собеседница «360» предположила, что Екатерину позже перевезли из другой больницы.

«По ее состоянию не знаю. Девочки в сознании, вчера общалась с психологом, про одну девочку она мне рассказывала», - добавила Виктория.

По данным МЧС России, в результате теракта 22 марта пострадали 152 человека. Погибли 133.

Больницы Стрельба в Crocus City Hall
24 марта 2024, 10:21
Подготовка к суду над подозреваемыми в теракте началась в Москве
РИА «Новости»
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В Москве, предположительно, правоохранители начали готовится к судебному процессу над стрелявшими в Crocus City Hall. Около Басманного суда работают много полицейских, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, в скором времени в Басманный суд привезут задержанных по подозрению в совершении теракта в Красногорске.

Shot уточнил, что вокруг здания суда выставили ограждения, эвакуатор увозит с территории припаркованные автомобили. В самом здании работает кинолог со служебной собакой, проверяют помещения на подозрительные предметы. Рядом с судом много полицейских.

Накануне вечером к зданию Следственного комитета России подъехал автозак. В нем, возможно, привезли боевиков, открывших огонь в Crocus City Hall.

Ранее допросили главаря задержанных. Он признался, что расстреливал посетителей Crocus City Hall по заданию куратора за деньги.

Суд Терроризм Стрельба в Crocus City Hall

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