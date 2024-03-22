Во время стрельбы в здании погибла 44-летняя Светлана М. Ее муж оказался в реанимации. Бригады скорой помощи доставили его в Химки. По словам близкого друга погибшей, террористы практически сразу же открыли огонь по зрителям.

«Ее супруг в реанимации. Мы не успели зайти на концерт, нас начали расстреливать. Свету спасти не удалось», - рассказал он.

Вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по зрителям на концерте группы «Пикник» в Crocus City Hall. Сразу после стрельбы в здании начался пожар.

Согласно последним данным, спасателям удалось зайти в здание объятого пожаром Crocus City Hall. Из подвала здания спасатели вывели около 100 человек. Также в ведомстве сообщали о работах по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов.