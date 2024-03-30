30 марта 2024, 21:36

«Мы горим». Погибшие в «Крокусе» сестры Макарские звонили матери перед смертью

РИА «Новости»
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Сестры из Волгодонска Анна и Татьяна Макарские, погибшие в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», успели позвонить матери перед смертью. Об этом «Известиям» рассказала соседка Анны.

«Последний звонок был от младшей [сестры Татьяны] маме: „Мама, мы горим, мы задыхаемся!“. И Анюта прислала мужу также: „Мы горим, задыхаемся“», - сообщила женщина.

По словам соседки, она была хорошо знакома с Анной. Сестры росли вместе с ее дочерьми. Женщина добавила, что знает Анну только с хорошей стороны, а с их матерью она дружила.

Она также рассказала, что Анна жила в Волгодонске, а Татьяна вместе с матерью - в Москве. В столицу она приехала в гости, оставив семью дома.

По словам соседки, мать до сих не поверила в гибель дочерей, хотя у нее уже взяли образцы биоматериалов для проведения экспертизы ДНК. Соболезнования она также отказывается принимать.

Соседка призналась, что в Волгодонске они пережили ужасный теракт, а тут такой ужас их застал в Москве.

Ранее близкая подруга матери сестер Макарских рассказала, что в 1999 году Анна и Татьяна стали свидетелями взрыва припаркованного возле жилого дома грузовика, унесшего тогда 19 человек.

Пожары Терроризм Россия Москва Теракт в «Крокусе»
30 марта 2024, 22:10
Пожилая пациентка хосписа в Иванове упала в шахту лифта
Unsplash
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Пожилая женщина в Иванове упала в шахту лифта с третьего этажа и приземлилась на кабину. Спасатели подняли пострадавшую и передали медикам, сообщило ГУ МЧС России по Ивановской области.

Экстренные службы вызвали в здание на улице Инженерной, 16 в 14:20. Женщина 1941 года рождения упала с третьего этажа на кабину в шахте лифта. К началу спасательной операции она находилась в сознании и могла говорить.

Пожарные вместе со спасателями областного поисково-спасательного отряда достали пенсионерку из шахты, зафиксировали на спинальном щите и передали скорой помощи. Женщину увезли в областную больницу.

Падение произошло в частном хосписе. Причину, по которой кабина не доехала до третьего этажа, выяснят специалисты.

Прокуратура Ивановской области опросила других пациентов и начала проверку на предмет исполнения законодательства об обеспечении безопасности жизни и здоровья при оказании услуг.

В Москве на строительной площадке рабочий при обслуживании строительного подъемника упал с высоты 10 этажей. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Пенсионеры МЧС РФ
30 марта 2024, 21:38
Легковушка и «Газель» столкнулись на юго-западе Москвы
РИА «Новости»
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Автомобиль Volkswagen Passat и «Газель» столкнулись в Троицком административном округе Москвы, на 82-м километре Варшавского шоссе. Погибли два человека, сообщил источник «360».

«Информация о ДТП поступила в оперативные службы в 19:39. Предварительно известно о двух погибших - 30-летнем мужчине и 24-летней девушке», - отметил он.

Водитель «Газели» отказался от госпитализации. На месте сейчас работают полицейские и врачи скорой помощи. Движение в сторону Москвы затруднено. Причины ДТП устанавливаются.

Ранее автомобили Lada и «Газель» устроили смертельную аварию на внешней стороне 108-го километра МКАД на востоке Москвы. В ДТП погибла женщина.

ДТП Врачи Москва
30 марта 2024, 20:53
Посетителей кинотеатра «Пионер» эвакуировали на западе Москвы
РИА «Новости»
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Посетителей кинотеатра «Пионер» в Москве эвакуировали после анонимного звонка об угрозе взрыва. Об этом сообщил источник «360».

«Позвонил неизвестный с угрозами. После этого к кинотеатру, расположенному на Кутузовском проспекте, выехали оперативные службы», - уточнил он.

Из кинотеатра самостоятельно вышли 57 человек. Росгвардия оцепила здание и близлежащую территорию, также проводится эвакуация оставшихся людей. На месте работают кинологи.

На юго-востоке Москвы в субботу также эвакуировали торговый центр «Миля», который находится неподалеку от станции метро «Жулебино». Ранее из многофункционального офисного центра в поселке Внуково вывели 86 человек из-за подозрительной записки.

Росгвардия Запад Эвакуации Москва
30 марта 2024, 20:39
«Мы выжили».Спасенная из «Крокуса» жительница Ногинска выступила на акции памяти «Журавли»
Телеканал «360»
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Спасшаяся при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» жительница Ногинска Наталья Скисова приняла участие в акции памяти «Журавли». Она выразила благодарность охраннику, полицейским и врачам за спасение.

«Мне подарили билеты на день рождения. Так случилось… как получилось. Мы выжили благодаря охраннику Алексею Осанушкину, который не бросил нас в трудную минуту. Когда ему было плохо, он все равно вернулся за нами и вывел нас оттуда», - сказала она.

Наталья Скисова поблагодарила охранника и еще одного гостя, который помог ей встать - женщина потеряла сознание, пробираясь сквозь дым. Отдельную благодарность женщина адресовала экипажу ДПС, городской клинической больнице имени Ф. И. Иноземцева, врачам и психологам. Благодаря их работе женщину привели в чувство и выписали.

Акцию памяти «Журавли» организовали у стихийного мемориала в Красногорске. На стене «Крокус Сити Холла» показали портреты погибших.

Красногорск Теракт в «Крокусе»

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