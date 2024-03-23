«Мы его вырубили». Зритель Crocus City Hall рассказал о обезвреживании террориста

По его словам, он набросился на преступника в момент, когда тот после того, как хладнокровно расстрелял несколько человек, перезаряжал автомат.

«Я взглянул на супругу, увидел в ее глазах дикий ужас и понял, что я должен что-то делать», - рассказал мужчина.

Он вцепился в автомат одной рукой, а другой стал бить террориста по голове. В этот момент ему помог еще один посетитель концерта, который стал наносить по преступнику мощные удары. «Мы его вырубили», - подчеркнул зритель.

После этого им и другим людям удалось покинуть зал.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта около 20:00. Группа вооруженных автоматами террористов открыла огонь по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». В здании торгового центра начался пожар, который тушили по повышенному уровню сложности. В ходе разбора завалов в Crocus City Hall выяснилось, что число погибших выросло до 133 человек.