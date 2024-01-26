«Мы едем домой». Счастливый хозяин Арчи прислал видео с найденным питомцем

«Мы едем домой. Все нормально. Всем спасибо», - сказал он.

Владелец животного очень счастлив, что любимца нашли. На кадрах он вместе с псом сидит в общественном транспорте, широко улыбается и с любовью смотрит на Арчи. Питомец расположился на соседнем сиденье и с интересом смотрел в окно.

Ранее стало известно, что собаку нашли в деревне Сандарово. Она была у местных жителей.

Арчи потерялся, когда вместе с хозяином был в электричке. По словам Сергея, пес забежал в вагон, когда владелец вышел на станции. В итоге мужчина искал любимца больше недели, для поисков животного привлекли волонтеров и добровольцев.