МВД возбудило дело после гибели подростка в ДТП с питбайком в Подмосковье

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По данным следствия, подросток 2011 года рождения ехал на мини-мотоцикле по дороге Лотошино - Ошейкино со своим товарищем 2012 года рождения.

«Несовершеннолетний, управляя питбайком, выехал со второстепенной дороги на шоссе и совершил столкновение с легковым автомобилем „Мерседес“», - уточнили в полиции.

Водитель питбайка выжил, его доставили в больницу. Пассажир от полученных травм погиб на месте. МВД возбудило уголовное дело по части 3 статьи 264 УК.

Накануне подросток из Петербурга без спроса взял машину отца и поехал кататься с подругами. Автомобиль заметили сотрудники ДПС и потребовали остановиться. Молодой человек проигнорировал требование и попытался скрыться, но угодил в ДТП.