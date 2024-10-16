16 октября 2024, 02:53

МВД сообщило причину недоступности сайтов

РИА «Новости»
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Сайты Министерства внутренних дел России недоступны из-за обрыва линии связи. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В настоящее время сайты, входящие в АПК „Официальный интернет-сайт МВД России“, не функционируют по независящим от ведомства техническим причинам (обрыв линии связи)», - написала Волк.

Она сообщила, что специалисты работают над устранением неполадок.

Сайты МВД перестали открываться 15 октября около 16:00. Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак сообщила, что в работе ресурсов наблюдаются сбои. Неполадки фиксировали во многих регионах России.

Интернет МВД РФ Россия
16 октября 2024, 02:36
Татьяна Ким обвинила бывшего супруга в провокациях против Wildberries
РИА «Новости»
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Владелица компании Wildberries Татьяна Ким заявила, что запланированный ее экс-супругом Владиславом Бакальчуком пресс-тур на складе в Шушарах — незаконный. Она призвала приглашенных журналистов и подрядчиков не посещать это мероприятие. Видеообращение Ким разместила в своем Telegram-канале.

Владелица компании Wildberries Татьяна Ким заявила, что запланированный ее экс-супругом Владиславом Бакальчуком пресс-тур на складе в Шушарах - незаконный. Она призвала приглашенных журналистов и подрядчиков не посещать это мероприятие. Видеообращение Ким разместила в своем Telegram-канале.

«Уважаемый журналисты и подрядчики! Я беспокоюсь о вашей безопасности и не рекомендую вам посещать объект, который не введен в эксплуатацию. А этому человеку и его коллегам я бы хотела напомнить, что незаконное проникновение на частную территорию преследуется по закону», - заявила предприниматель.

Ким отметила, что последние действия Бакальчука свидетельствуют о его социальной опасности. Ким заявила, что ее бывший супруг не может смириться с успехом объединенной компании и продолжает устраивать провокации.

Ранее Ким уже обращалась к Бакальчуку с просьбой действовать только в рамках закона, а не устраивать разборки в стиле 1990-х. Она заявила, что экс-супруг потерял адекватность восприятия.

Законы Татьяна Бакальчук
15 октября 2024, 23:44
Подозреваемого в подрыве авто в Москве задержали
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Подозреваемого в подрыве автомобиля на Профсоюзной улице в Москве задержали. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Мужчину задержали при координирующей роли надзорного ведомства по подозрению в покушении на убийство двух и более лиц.

«Расследование уголовного дела на контроле», - сообщили в прокуратуре.

Взрыв прогремел утром 15 октября возле жилого дома. Предположительно, во внедорожник подложили взрывное устройство. В результате пострадали три человека, в том числе шестилетний мальчик.

Припаркованную машину взорвал профессионал , который рассчитывал убить ее владельца, заявил подполковник запаса, член ассоциации группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов.

Взрывы Машины Автомобиль взорвался на юго-западе Москвы
15 октября 2024, 23:03
Продавщица алкомаркета выпила на свой день рождения и ослепла
Unsplash
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Петербургские врачи борются за жизнь 35-летней жительницы Колпина — она выпила в честь своего дня рождения и ослепла, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». Правоохранители начали проверку по факту возможного отравления.

По данным журналистов, жительница Колпина работала в местном алкомаркете. После застолья она почувствовала себя нехорошо - в квартиру на Заводской вызвали скорую помощь. Медики осмотрели женщину и решили госпитализировать ее. Сейчас она находится в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте скорой помощи имени Джанелидзе.

Пострадавшая рассказала врачам, что потеряла зрение. Она добавила, что выпитый напиток был «странным» на вкус.

Год назад житель Ирана ослеп на один глаз, приняв двойную дозу виагры. Мужчина потерял зрение спустя три часа после приема препарата.

Петербургские врачи борются за жизнь 35-летней жительницы Колпина - она выпила в честь своего дня рождения и ослепла, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». Правоохранители начали проверку по факту возможного отравления.

Санкт-Петербург Больницы Алкоголь
15 октября 2024, 22:34
Пожарная машина и автобус столкнулись в Новой Москве
РИА «Новости»
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Рейсовый автобус и пожарная машина столкнулись вечером 15 октября в деревне Сосенки, сообщил источник 360.ru. ДТП произошло в районе дома 150.

По словам источника, в автобусе пассажиров не было - только водитель. Он получил травмы в результате аварии.

Водитель пожарного КамАЗа тоже пострадал, его зажало в машине. На место происшествия прибыли работники экстренных служб и бригада скорой помощи. Обоих пострадавших передали медикам, участникам ДТП оказывают помощь.

Пару дней назад автобус в Москве провалился в яму , наехав на решетку водостока. Несколько пассажиров пострадали, ему оказали помощь. Автобус пришлось вытаскивать с помощью эвакуатора.

ДТП МЧС РФ Автобусы Москва

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