МВД Словакии проверит версию о сообщниках стрелявшего в Фицо

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Глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток уточнил агентству, что спустя пару часов после покушения у подозреваемого исчезла вся история в его аккаунте в соцсети Facebook*. Записи удалил не он и не его жена.

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо ранили из оружия после выездного заседания правительства в Гандлове 15 мая. Пострадавшего политика на вертолете привезли в больницу в Банск-Бистрицу.

Позже писатель и активист либеральной партии Юрай Цинтула признался, что выстрелил в Фицо из политических побуждений.

* Соцсеть Facebook запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.