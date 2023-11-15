МВД опровергло «подкидывание» трупа полицейскими в другой район Москвы

В ведомстве уточнили журналистам, что 11 ноября примерно в 22:50 в полицию сообщили о человеке, который находится в беспомощном состоянии на улице Бибиревской. Прибывшие на место правоохранители увидели, как нетрезвого мужчину осматривают врачи скорой. При этом в больницу пострадавшего забирать не стали.

Тогда горожанин попросил полицейских отвезти по адресу, где его встретит приятель. Сотрудники выполнили просьбу и высадили его в указанном месте - в Юрловском проезде. Через два дня этого мужчину обнаружили мертвым. Предположительно, он скончался от переохлаждения.

В ведомстве добавили, что полицейских начала проверять служба собственной безопасности, насколько они правомерно действовали.

До этого Shot сообщал, что младший и старший сержанты МВД осмотрели тело 39-летнего мужчины, поместили в служебное авто и отвезли в соседний район Бибирево. Они якобы оставили труп лежать рядом с гаражами на Юрловском проезде, а в рапортах указали, что мужчина ушел до приезда сотрудников.