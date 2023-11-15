15 ноября 2023, 16:12

МВД опровергло «подкидывание» трупа полицейскими в другой район Москвы

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Представители ГУМВД Москвы опровергли информацию о том, что сотрудники полиции из Алтуфьево якобы увезли труп мужчины в соседний район, чтобы облегчить себе работу. Служба собственной безопасности начала проверку, сообщили РИА «Новости» в главке.

В ведомстве уточнили журналистам, что 11 ноября примерно в 22:50 в полицию сообщили о человеке, который находится в беспомощном состоянии на улице Бибиревской. Прибывшие на место правоохранители увидели, как нетрезвого мужчину осматривают врачи скорой. При этом в больницу пострадавшего забирать не стали.

Тогда горожанин попросил полицейских отвезти по адресу, где его встретит приятель. Сотрудники выполнили просьбу и высадили его в указанном месте - в Юрловском проезде. Через два дня этого мужчину обнаружили мертвым. Предположительно, он скончался от переохлаждения.

В ведомстве добавили, что полицейских начала проверять служба собственной безопасности, насколько они правомерно действовали.

До этого Shot сообщал, что младший и старший сержанты МВД осмотрели тело 39-летнего мужчины, поместили в служебное авто и отвезли в соседний район Бибирево. Они якобы оставили труп лежать рядом с гаражами на Юрловском проезде, а в рапортах указали, что мужчина ушел до приезда сотрудников.

Полиция Москва 2023
15 ноября 2023, 14:43
Две студентки прикурили сигареты от Вечного огня в Волгограде
Читайте нас в: Google Новости
Две студентки прикурили сигареты от Вечного огня в Волгограде. Как сообщили в Главном управлении МВД России по Волгоградской области, девушек уже задержали.

Две студентки прикурили сигареты от Вечного огня в Волгограде. Как сообщили в Главном управлении МВД России по Волгоградской области , девушек уже задержали.

Ночью в среду, 15 ноября, две студентки подошли к Вечному огню братской могилы на Аллее Героев в Центральном районе Волгограда и прикурили от него сигареты. Их действия зафиксировала камера видеонаблюдения. Спустя время к ним подошли полицейские. Девушек задержали на месте.

«Ими оказались 21-летняя и 24-летняя студентки одного из вузов города Волгограда», - уточнили в ведомстве.

Правоохранителям предстоит провести проверку, после которой решат вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.

Девушкам грозит штраф до 40 тысяч рублей, исправительные работы до года или арест до трех месяцев.

В Чебаркуле подростки жарили еду на Вечном огне. Правоохранители составили протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию на родителей хулиганов.

МВД РФ Студенты
15 ноября 2023, 13:52
Пьяный мужчина разнес припаркованные иномарки в центре Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
В центре столицы задержали дебошира. Предположительно, он в пьяном угаре разбил два припаркованных автомобиля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, на Саввиновской набережной нетрезвый 30-летний мужчина просто так несколько раз ударил по стоящей машине марки Volkswagen Touareg, разбив лобовое стекло. Водитель иномарки, испугавшись, уехал с парковки.

Тем временем злоумышленник продолжил крушить технику. Он подошел к другому припаркованному автомобилю Volkswagen Polo и ударами повредил кузов машины. После этого полицейские его задержали.

Мужчина раскаялся и предложил потерпевшим возместить причиненный ущерб. После произошедшего организовали процессуальную проверку под контролем прокуратуры.

Ранее дело о сожженном Porsche взяла на контроль прокуратура Москвы. Неизвестный проник в частный дом в деревне Большое Свинорье, разбив окно. Он похитил металлический сейф, а после угнал припаркованную рядом с жилищем иномарку.

Драки Машины Полиция Москва 2023
15 ноября 2023, 13:36
Двое детей отравились газом в доме Подмосковья
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Двое детей отравились газом в одном из домов Королева. Как сообщили «360» в пресс-службе администрации округа, несовершеннолетних осмотрели врачи, сейчас юным жителям ничего не угрожает.

«Действительно, в службу 112 поступило сообщение о подозрении на отравление газом. Детей оперативно осмотрели медики, по информации врачей, они (несовершеннолетние - прим. ред.) чувствуют себя хорошо, угрозы жизни нет», - прокомментировали в администрации.

По данным Telegram-канала Shot , два брата, одному из которых четыре года, а второму семь лет, отравились из-за неправильно установленной газовой колонки. Детям стало плохо в ванной комнате, младший мальчик потерял сознание.

В пресс-службе администрации Королева «360» сообщили, что специалисты проверяют газовое оборудование в квартире. По данным Shot, происшествием также заинтересовалась полиция.

Ранее 14-летний игрок команды «Энергия Елец» умер, надышавшись газом для зажигалок. Тело юноши нашли в лесопосадке, проверка показала, что мальчик отравился.

Дети Королев
15 ноября 2023, 13:31
«Пережили ад». Школьника облили бензином и подожгли в Екатеринбурге
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В Екатеринбурге двое подростков облили бензином своего 13-летнего знакомого. Один из парней поднес к школьнику зажигалку, после чего ребенок загорелся. Он получил 50% ожогов тела. Мать пострадавшего Вера рассказала «360», что мальчика два раза «вытащили с того света».

Горящего ребенка выкинули из магазина ЧП произошло еще летом. Сейчас мальчика выписали из больницы. Состояние его оценивают как средне-тяжелое, уточнила мать ребенка. Он прошел через четыре операции. Свой 14-й день рождения ребенок встретил в медикаментозной коме, в которой находился почти месяц.

«Мы теперь до 18 лет принадлежим больнице. Мы пережили ад. Жизнь ребенка висела на волоске, его два раза спустили с того света. <…> Реанимация, низкий поклон, я готова им руки целовать за то, что они две жизни сохранили - моего ребенка и мою», - рассказала Вера.

По ее словам, уголовное дело по факту намеренного поджога не возбудили. Прошло уже три месяца, а ситуация не сдвинулась с метровой точки, подчеркнула она. Женщина отметила, что необходимо начать выяснение обстоятельств, собирать информацию с места преступления и опрашивать очевидцев. Сын рассказал ей, что в момент поджога на улице было много людей.

Поджигателя, как уточнила женщина, забрали с места происшествия сотрудники ППС. Она предположила, что именно мать одного из подростков уговорила скорую помощь не вызывать правоохранителей, ведь та родительница прибыла на место раньше, чем сама Вера.

Ситуацией сейчас занимаются сотрудники ПДН. Мать пострадавшего не понимает, почему дело не передали в Следственный комитет России.

«Почему-то все вертится в ПДН. И они в полной уверенности, что заниматься этим никто не будет. <…> Это все безнаказанно. И товарищ этот, который [сына] поджег, в полной уверенности, что ему за это ничего не будет. Он сам об этом говорит», - сказала Вера.

Видел свои кости Семья предполагаемого виновного в поджоге не связывалась с ней. Женщине и ее сыну не принесли никаких извинений. Компенсацию тоже не предложили, уточнила Вера.

Из школы ей тоже никто не звонил. Состоянием здоровья пострадавшего не поинтересовалась ни классная руководительница, ни директор учреждения, констатировала женщина.

Женщина признается, что сама еле пережила эти три месяца. Вера находилась в ужасном состоянии. Мать ребенка не отвечала на звонки, закрылась ото всех и жила, как она заверила, только «голосом врача», который сообщал ей о состоянии сына.

Она поблагодарила весь медицинский персонал за то, что боролись за жизнь ребенка и смогли его спасти. Мальчик, по ее словам, пострадал не только физически, но и психологически. Он только и делает, что рассказывает о лечении. Недавно ребенок напомнил матери, как видел собственные кости.

Сейчас Вера все свое свободное время посвящает сыну. Врачи рекомендовали ей в будущем возить ребенка на отдых на юга. Женщина заверила, что будет требовать компенсацию от семьи одного из замешанных в ситуации подростков.

Поджоги Дети

Новости по теме