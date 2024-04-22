22 апреля 2024, 14:06

МВД объявило о результатах проверки задержания начальника ГУ МЧС Чечни

РИА «Новости»
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Результаты проверки задержания руководителя чеченского главка МЧС на трассе «Кавказ» направят в Следственный Комитет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

В ведомстве заявили, что правоохранители остановили автомобиль, выехавший на встречную полосу. Водитель транспортного средства в ответ на требования прекратить противоправные действия ругался матом и пытался скрыться.

В процессе задержания он несколько раз ударил правоохранителей. В результате силовики применили в отношении нарушителя силу и заковали его в наручники.

Фамилии задержанного в ведомстве не раскрыли, но, по данным СМИ, речь идет об Алихане Цакаеве, которого задержали на контрольно-пропускном пункте «Герзель» на границе Чечни и Дагестана.

Руководители обеих республик по-разному оценили ситуацию. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал действия дагестанских силовиков «постыдной провокацией». По его словам, Цакаев не совершал никаких правонарушений, а также не имел при себе ни формы, ни служебных документов.

Глава Дагестана Сергей Меликов призвал не раскачивать ситуацию и предоставить правоохранительным органам разобраться в случившемся.

Задержания Дагестан Чечня МВД РФ МЧС РФ Россия Водители
22 апреля 2024, 12:34
Актрису госпитализировали во время спектакля в Приамурье
РИА «Новости»
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В Приамурье во время спектакля «Ханума» исполнительницу главной роли актрису Марину Щекину увезли в больницу. Ей резко стало плохо, из-за чего пришлось прервать постановку, сообщила пресс-служба Амурского областного театра драмы.

«Уважаемые зрители! Вчера случилось непредвиденное - во время антракта по состоянию здоровью была госпитализирована заслуженная артистка Амурской области Марина Щекина, исполнительница роли Ханумы. Спектакль пришлось прервать», - написали представители культурного учреждения.

Пресс-служба принесла извинения за неудобства и поблагодарила врачей, которые быстро оказали помощь и смогли стабилизировать состояние артистки. В театре добавили, что зрители могут обменять билеты на любой спектакль этого или следующего театрального сезона.

Ранее дрессировщика Юрия Куклачева госпитализировали с юбилейного концерта в «Вегас Холле» после обширного инфаркта. Ему провели операцию, которая длилась три с половиной часа. Врачам пришлось останавливать сердце артиста.

Врачи Спектакль Театры
22 апреля 2024, 11:46
Обломки метеозонда обнаружили на юго-востоке Липецкой области
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В Липецкой области нашли фрагменты метеозонда. Они не представляли опасности, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«В Усманском районе обнаружены обломки метеозонда. Их обследовали специалисты и установили, что угрозы они не представляют», - заявил он.

Несмотря на то, что находка оказалась безопасной, Игорь Артамонов призвал жителей Липецкой области при обнаружении беспилотников не приближаться к ним и вызывать спасателей. Он заявил, что не следует снимать аппараты на камеру.

Украинские метеозонды 20 апреля сбили над Московской и Тульской областями, незадолго до этого три шара уничтожили в Брянской области. Минобороны России сообщило, что с их помощью планировали совершить террористическую атаку. В будущем крупные объекты укроет система безопасности «Пятница» , которую создали отечественные разработчики.

Беспилотники ПВО
22 апреля 2024, 11:05
После потасовки в школе Нижнего Новгорода началась проверка. Участников установили
РИА «Новости»
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В Нижнем Новгороде установили участников потасовки в одной из школ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

На записи, которую разместили в Telegram-канале ведомства, видно, что один из учеников находится на полу, его дергает за плечи другой подросток. Еще несколько школьников наблюдают за происходящим.

Родители молодого человека не обращались в полицию, подчеркнули в пресс-службе. О случившемся стало известно во время мониторинга открытых источников информации.

В настоящее время участники потасовки установлены. Проверка продолжается. Полицейские выясняют причину конфликта и дадут оценку действиям подростков и их законных представителей, заключили в МВД.

Накануне стало известно о драке в одной из петербургских школ, где ученики жестоко избили одноклассницу , сняв происходящее на видео. По информации «Фонтанки» , такую расправу дети устроили два месяца назад, но известно об этом стало только сейчас.

Дети Школы Полиция
22 апреля 2024, 11:03
При пожаре на заводе в Воронеже погибли три человека
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В Воронеже потушили пожар в цехе по производству электрооборудования. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров, погибли три человека. МЧС России показало кадры с места происшествия.

В Воронеже потушили пожар в цехе по производству электрооборудования. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров, погибли три человека.

МЧС России показало кадры с места происшествия.

«При пожаре в Воронеже погибли три человека. Возгорание ликвидировано на 500 квадратных метров», - объявила пресс-служба.

Пожар на заводе в районе проезда Ясного и улицы Солнечной случился утром 22 апреля.

Из производственного здания вынесли четыре пропановых и один кислородный баллон. Группировку спасателей нарастили до 64 человек и 20 единиц техники, около 10 часов огонь локализовали. МЧС сообщало о двух пострадавших.

Складское помещение производственного комплекса загорелось в Очаково-Матвеевском на западе Москвы. Из-под кровли одноэтажного корпуса пошел густой дым, вызвали спасателей. Площадь возгорания составила около 40 квадратных метров.

Пожары МЧС РФ

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