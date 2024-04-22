МВД объявило о результатах проверки задержания начальника ГУ МЧС Чечни

В ведомстве заявили, что правоохранители остановили автомобиль, выехавший на встречную полосу. Водитель транспортного средства в ответ на требования прекратить противоправные действия ругался матом и пытался скрыться.

В процессе задержания он несколько раз ударил правоохранителей. В результате силовики применили в отношении нарушителя силу и заковали его в наручники.

Фамилии задержанного в ведомстве не раскрыли, но, по данным СМИ, речь идет об Алихане Цакаеве, которого задержали на контрольно-пропускном пункте «Герзель» на границе Чечни и Дагестана.

Руководители обеих республик по-разному оценили ситуацию. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал действия дагестанских силовиков «постыдной провокацией». По его словам, Цакаев не совершал никаких правонарушений, а также не имел при себе ни формы, ни служебных документов.

Глава Дагестана Сергей Меликов призвал не раскачивать ситуацию и предоставить правоохранительным органам разобраться в случившемся.