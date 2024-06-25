25 июня 2024, 23:29

МВД Дагестана опровергло информацию о плане «Перехват» в Махачкале

РИА «Новости»
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Нарушения общественного порядка в Дагестане нет, сообщения о стрельбе не соответствуют действительности. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

«Нарушений общественного порядка нет. Территорию Университетской площади в Махачкале проверили сотрудники полиции по поступившему от очевидца сигналу. Все в порядке! Все спокойно!» - привел сообщение от министерства Telegram-канал «Криминальная хроника МВД Дагестана».

В публикации отметили, что один из очевидцев заявил сотрудникам экстренных служб, что увидел вооруженного человека на Университетской площади. Туда оперативно отправились полицейские, они оцепили территорию. В итоге местность проверили, информация о злоумышленнике с оружием не подтвердилась.

Также в сети появились данные о введении плана «Перехват» в Махачкале. В МВД республики опровергли эту информацию.

В воскресенье, 23 июня, боевики открыли огонь в Махачкале и Дербенте. Жертвами происшествия стали более 20 человек , среди погибших были полицейские.

Дагестан Оружие Полиция Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
25 июня 2024, 23:27
Полиция Махачкалы приступила к поискам двоих вооруженных людей
Телеканал «360»
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Двоих вооруженных людей в черном ищут в Махачкале. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, вооруженные люди могут быть пособниками террористов, которые устроили нападение в Дербенте и Махачкале 23 июня. Сейчас полиция проверяет подозрительные машины на улицах Магомеда Гаджиева, Коркмасова и Толстого.

Эту информацию подтвердили власти Махачкалы.

«В районе улиц Магомеда Гаджиева и Коркмасова в Махачкале правоохранительные органы проводят мероприятия и предупреждают население о необходимости покинуть эту территорию. Просим Вас воздержаться от поездок в эту часть города», - заявили в горадминистрации.

В Махачкале вечером 25 июня прозвучали звуки стрельбы. Неизвестные открыли огонь по ППС.

Дагестан Стрельба Полиция
25 июня 2024, 22:56
Полностью сменил имя. Стали известны подробности о вылетевшем с парковки ТРЦ водителе BMW
РИА «Новости»
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Погибший в результате падения автомобиля с третьего этажа парковки житель Краснодара, вероятно, представлялся другим человеком. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на имеющиеся у агентства копии документов.

Согласно номеру ИНН, он полностью сменил свои имя, отчество и фамилию с Романа Захаровича Бутенко на Рафаэля Рубеновича Аракельяна.

Кроме того, погибший владел центром по лечению от наркотической и алкогольной зависимости, а также от игромании.

Во вторник, 25 июня, по факту гибели трех человек, выезжавших с многоуровневой парковки в ТРЦ в Краснодаре возбудили уголовное дело. Водитель, управлявший BMW, вылетел за пределы ограждения сооружения на третьем этаже. Машина рухнула на проезжую часть и перевернулась. Все находившиеся в ней люди погибли.

Уголовное дело Краснодар Водители BMW
25 июня 2024, 22:37
Жители Махачкалы снова услышали звуки стрельбы
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В Махачкале снова прозвучали звуки стрельбы. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его информации, неизвестные открыли стрельбу по ППС, в городе перекрывают дороги. Население призвали не выходить на улицу. Университетскую площадь оцепили.

Также в распоряжении 360.ru появились кадры с места событий. На ролике видно, как полицейские занимают позиции. В Махачкале ввели план «Перехват». Предварительно, никто не пострадал.

Дагестан Стрельба
25 июня 2024, 21:06
Тлеющие очаги пожара снова воспламенились во Фрязине
Телеканал «360»
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Тлеющие очаги пожара снова воспламенились в административном здании на территории промзоны во Фрязине. Кадры с места появились в распоряжении 360.ru.

На ролике видно, как из окон пострадавшего от огня здания снова идет дым.

По данным РИА «Новости» на место возгорания выехали дежурные расчеты спасателей.

Пожар охватил несколько этажей административного здания днем 24 июня. Огонь не могли потушить несколько часов. Полностью горение ликвидировали утром 25 июня.

В результате пожара погибли шесть человек. По этому факту следователи завели уголовное дело. Причиной возгорания могла стать неисправность проводки.

Помещения в здании во Фрязине арендовали около 50 компаний.

Собственница постройки призналась, что давно не имеет туда допуска.

Пожары Видео Фрязино

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