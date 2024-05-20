Мужчину зажало между платформой и движущимся поездом в Петербурге

О случившемся сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«[Мужчина] упал между шестой платформой и поездом. Подняться на перрон он не смог, поезд в движении зацепил его и протащил за составом несколько метров», - уточнили в надзорном ведомстве.

Травмированного мужчину увезли в Мариинскую больницу. Движение поездов возобновили в штатном режиме.

Прокуратура инициировала проверку произошедшего, в частности, соблюдение требований безопасности. Также специалисты оценят действия ответственных лиц и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

Ранее на Восточном вокзале в Москве у мужчины нашли гранату , когда он проходил металлодетектор.