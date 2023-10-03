Мужчину заподозрили в истязании годовалого ребенка на северо-западе Москвы

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По версии следствия, к годовалому мальчику в одной из квартир жилого дома на Новокуркинском шоссе систематически применялось насилие. Под подозрение попал сожитель матери ребенка, его задержали полицейские. Мужчину привезли к следователям на допрос.

В ведомстве добавили, что ребенка вместе с матерью положили в больницу, где медики окажут всю необходимую помощь. Сотрудники СК продолжат устанавливать все обстоятельства и причины произошедшего.

Накануне жители дома услышали плач ребенка , который доносился из соседней квартиры. Они сразу же вызвали полицейских. Прибывшие на место сотрудники МВД увидели в квартире годовалого мальчика. Он находился один посреди бардака и разбросанных вещей.