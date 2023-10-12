Мужчину заключили под стражу за нападение с ножом на северо-западе Москвы

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Следствие установило, что злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире на бульваре Яна Райниса. Его знакомый зашел к нему в гости. Между мужчинами завязалась перепалка.

Во время конфликта правонарушитель достал штык-нож и ударил гостя. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

«Мужчине предъявлено обвинение по пункту „з“ части 2 статьи 111 Уголовного Кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предметов, использованных в качестве оружия), вину он признал», - отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что мужчина забил до смерти своего знакомого в Москве. Подсудимый нанес не менее шести ударов ножом своему знакомому.