Мужчину задержали за подготовку теракта в воинской части в Екатеринбурге
Правоохранители задержали экстремиста, который готовил теракт в одной из воинских частей в Екатеринбурге. Об этом РИА «Новости» сообщили в УФСБ Свердловской области.
У мужчины обнаружили и изъяли пять самодельных зажигательных устройств. Следователи возбудили уголовное дело по статье о подготовке к террористическому акту.
Фигуранта арестовали, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Сотрудники ФСБ также задержали в Белгородской области россиянина, который готовил диверсионно-террористические акты. Мужчина собирался дистанционно устроить взрыв в районе дислокации военнослужащих ВС России.
На прошлой неделе правоохранители задержали россиянку, которая готовилась к диверсии в Белгородской области. Женщина незаконно приобрела взрывное устройство, чтобы совершить теракт на железнодорожных путях по заданию СБУ, сообщили «Известия».