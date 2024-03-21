Мужчину задержали за подготовку теракта в воинской части в Екатеринбурге

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У мужчины обнаружили и изъяли пять самодельных зажигательных устройств. Следователи возбудили уголовное дело по статье о подготовке к террористическому акту.

Фигуранта арестовали, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Сотрудники ФСБ также задержали в Белгородской области россиянина, который готовил диверсионно-террористические акты. Мужчина собирался дистанционно устроить взрыв в районе дислокации военнослужащих ВС России.

На прошлой неделе правоохранители задержали россиянку, которая готовилась к диверсии в Белгородской области. Женщина незаконно приобрела взрывное устройство, чтобы совершить теракт на железнодорожных путях по заданию СБУ, сообщили «Известия».