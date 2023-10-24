Мужчину задержали за кражу ноутбука в московском метро

По предварительной информации, 41-летний подозреваемый обнаружил в поезде ноутбук, который лежал на сидении в вагоне без хозяина. Мужчина не сообщил в полицию о находке, а присвоил его себе.

Владелец имущества обратился за помощью к полицейским, когда обнаружил пропажу. Оперативники нашли по видеокамерам пассажира, который забрал технику стоимостью 300 тысяч рублей.

Спустя некоторое время полиция задержала злоумышленника в подмосковном Одинцово. Оказалось, что устройства при нем уже не было: мужчина передал его своему знакомому.

«В настоящее время задержанный находится под подпиской о невыезде на время следствия, а стражи правопорядка продолжают поиски похищенной электроники», - отметили в пресс-службе.

Ранее полицейские задержали москвича, подозреваемого в краже рюкзака.