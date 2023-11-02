Мужчину задержали в Москве по подозрению в публичном оправдании терроризма

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В ведомстве уточнили, что подозреваемый летом прошлого года в одном из Telegram-каналов под постом оставил комментарий, содержимое которого оправдывало терроризм. Текст выявили следователи вместе с оперативниками.

Мужчине уже предъявили обвинение. В его доме провели обыски. Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.

Ранее редактора интернет-издания SOTA Анну Лойко обвинили в оправдании терроризма. Следственные органы возбудили уголовное дело из-за вышедшей несколько лет назад статьи о членах группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.

* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» - запрещенная в России террористическая организация.