Мужчину задержали по подозрению в убийстве жены в Новой Москве

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По предварительной информации, 9 октября 2023 года в поселении Сосенское подозреваемый задушил свою жену во время ссоры в машине.

«Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации („Убийство“)», - отметили в ведомстве.

Правоохранители задержали 28-летнего уроженца Средней Азии по подозрению в совершении преступления. Прокуратура разбирается в обстоятельствах происшествия. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения. Следствие намерено просить суд о заключении под стражу, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее сосед рассказал о мужчине, в квартире которого на северо-западе Москвы нашли расчлененную женщину.