29 декабря 2023, 10:31

Мужчину вытащили из Москвы-реки в районе Даниловской набережной

РИА «Новости»
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Спасатели ночью выловили упавшего в Москву-реку прохожего. Он выжил, но получил серьезное переохлаждение, сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

В ведомстве уточнили, что в ночь на пятницу дежурным поисково-спасательной станции «Кожухово» сообщили, что в районе Даниловской набережной в реку упал человек.

На место сразу выехал экипаж. В 40 метрах от берега спасатели увидели, как в водоеме барахтается мужчина. Его вытащили из реки и подняли на борт аэролодки. Оказав первую помощь, пострадавшего привезли на берег и передали медикам.

Представители департамента ГОЧСиПБ отметили, что сейчас мужчина находится в больнице с переохлаждением. Как он оказался ночью в реке - пока неизвестно.

Московские спасатели усилили меры безопасности на водоемах города в связи с оттепелью. Специалисты постоянно замеряют толщину льда.

Спасатели Москва 2023
29 декабря 2023, 11:07
Склад с материалами загорелся в Егорьевске
Пресс-служба МЧС
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В Московской области загорелся склад с материалами. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Как сообщили «360» в пресс-службе ведомства, склад находится в Егорьевском городком округе. Судя по видео, огонь сильно полыхает. В небо поднимается огромный столб черного густого дыма.

На складе находятся материалы, которые тоже охватило пламя. Какие конкретно изделия там хранятся, неизвестно. Площадь возгорания составила 350 квадратных метров.

В тушении огня принимали участие 18 специалистов и пять единиц техники МЧС России. Пожар локализовали.

Спасатели Москва 2023
29 декабря 2023, 10:44
Женщина и двое детей погибли при пожаре в Волгоградской области
Пресс-служба МЧС
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Пожар произошел в Калаче-на-Дону в частном доме, где проживала семья из шести человек. Женщина и двое детей погибли из-за отравления угарным газом, сообщила пресс-служба СК России по Волгоградской области.

В ночь на 29 декабря в одной из комнат возник пожар, который унес жизни 34-летней женщины и ее детей шести лет и одного года. От угарного газа также пострадал двухлетний ребенок. Отец семьи и совершеннолетний сын находились в момент пожара вне дома. Следователи начали устанавливать все обстоятельства произошедшего.

«Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электропроводки», - указали в пресс-службе.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели трех человек.

Ранее пожар произошел в жилом доме в Северо-Восточном округе Москвы. Один человек насмерть отравился угарным газом , от возгорания пострадали семеро взрослых и один ребенок. Погибший оказался курьером, который не успел эвакуироваться с лестничной площадки.

Пожары Дети Семья Следственный комитет России
29 декабря 2023, 08:56
Сбежавшую из дома 11-летнюю девочку нашли в 50 км от Ярославля
РИА «Новости»
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Пропавшую в Ярославле 11-летнюю школьницу нашли на пятый день поисков. Она жива и здорова, сообщило СУ СКР по Ярославской области.

«Поиски успешно завершены. Установлено, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает», - объявила пресс-служба.

Девочка 2012 года рождения ушла из дома во Фрунзенском районе 24 декабря и перестала выходить на связь. Возбудили уголовное дело по статье 105 УК Росси «Убийство». Несмотря на то, что ребенка нашли, следователи и криминалисты продолжили разбираться в обстоятельствах исчезновения.

Школьница сбежала из дома после ссоры с мамой, сообщил сайт 76.ru. По его информации, ребенка обнаружили в доме знакомых в Гаврилов-Яме, который находится в 50 километрах от родного города.

В Свердловской области врачи спасли двухлетнюю девочку , которая незаметно от старшей сестры вышла на улицу и замерзла в сугробе. Она дважды перенесла клиническую смерть.

Дети Следственный комитет России
29 декабря 2023, 02:02
Избившую школьников нунчаками жительницу Санкт-Петербурга арестовали
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В Санкт-Петербурге заключили под стражу женщину, которая у себя дома избила нунчаками двух школьников, угрожала им ножом, распыляла газ и удерживала младшеклассников в квартире около часа. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«27 декабря Акулова была задержана в порядке статьи 91 УПК РФ, в тот же день ей было предъявлено обвинение. Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Акуловой стражу по 25 февраля 2024 года», - сказано в материале.

Петербурженка 27 декабря пригласила двух учащихся начальных классов к себе домой под предлогом попить чай и согреться. Когда дети оказались в квартире, подозреваемая стала издеваться над ними. Сама женщина частично признала вину, о причине ее поступка не сообщили.

Ранее мать одного из пострадавших детей рассказала в беседе с «360», что избившая школьников женщина злоупотребляла алкоголем. По ее словам, у подозреваемой неоднократно были приводы в районный отдел полиции.

Санкт-Петербург Суд Дети Женщины Школьники

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