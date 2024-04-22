22 апреля 2024, 10:00

Мужчину в плавательной шапочке задержали возле Кремля

РИА «Новости»
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Полицейские возле Кремля задержали мужчину с признаками душевного расстройства. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

По информации источника, мужчина находился в носках и плавательной шапочке на территории Александровского сада.

Он объяснил полицейским, что планирует возложить цветы. Правоохранители выявили признаки невменяемости и отправили его в специализированную лечебницу.

В марте в Екатеринбурге пьяный полуголый мужчина разгромил магазин с мясной продукцией. Он сломал стеклянную дверь в заведение и проник внутрь, где находились перепуганные продавцы и посетители. Прибывшие на месте полицейские задержали дебошира, им помог один из клиентов магазина.

Кроме того, жителей Нижневартовска удивила женщина, которая в полуголом виде ходила по улицам города в холодное время года, активно жестикулировала и что-то кричала.

Кремль Магазины Мужчины Екатеринбург
22 апреля 2024, 09:45
Цех по производству электрооборудования загорелся в Воронеже
РИА «Новости»
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Более 10 единиц техники прибыли тушить крупный пожар в цехе по производству электрооборудования в Воронеже. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Кадры сильного дыма, поднимающегося над местом ЧП, появились в местном Telegram-канале «Типичный Воронеж | Новости Воронежа». Там же отметили, что пожар вспыхнул по адресу улица Солнечная, 33.

«Горит машиностроительный завод „Эникмаш-в“», - подчеркнули авторы сообщения.

Информация о возгорании поступила спасателям в 08:55. Сейчас на месте работают 13 единиц техники. Все подробности уточняются, заключили в МЧС.

Пожары МЧС РФ
22 апреля 2024, 09:27
Уголовное дело возбудили после стрельбы в полицейских в Карачаевске
РИА «Новости»
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Преступник в Карачаевске выстрелил в сотрудников полиции и похитил оружие. Два правоохранителя скончались, третьего срочно госпитализировали. Об этом сообщили в управлении СК РФ по региону.

По факту нападения на сотрудников полиции возбудили уголовное дело. По данным следственных органов, 22 апреля неизвестный напал на наряд полиции МО МВД России «Карачаевский».

Злоумышленник выстрелил в полицейских, после чего похитил их табельное оружие и патроны. В рамках уголовного дела проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

В середине апреля правоохранители в Ленинградской области задержали мужчину , который стрелял в полицейского из ружья. В результате происшествия никто не пострадал.

Уголовное дело Оружие Полиция
22 апреля 2024, 08:27
Загорелся производственный комплекс на западе Москвы
РИА «Новости»
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Утром 22 апреля в Очаково-Матвеевском на западе Москвы произошел пожар. Загорелось одноэтажное здание производственного комплекса, сообщил источник «360».

Экстренные службы вызвали к зданию по улице Генерала Дорохова, 16с7. Из-под крыши одноэтажной постройки размером 40 на 15 метров шел густой серый дым, существовала угроза перехода возгорание на соседнее строение.

К месту пожара отправили около 30 пожарных расчетов. По предварительной информации, возгорание могло произойти в рабочем общежитии.

Пожары Москва
22 апреля 2024, 07:45
Власти Тюменской области сообщили о повышении уровня воды в реке Тобол
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Уровень воды в реке Тобол возле села Коркино в Тюменской области за последние сутки повысился на 80 сантиметров, до 554 сантиметров. Об этом сообщил информационный центр правительства региона.

Вода продолжает прибывать в село Упорово, Ялуторовск, Иевлево. При этом критический уровень воды составляет 950 сантиметров.

В Тюменской области с 8 апреля ввели режим ЧС. Пик паводка ожидается к 23-25 апреля.

Сильные подтопления вызвал весенний паводок в Курганской области, где протекает Тобол. В спасательном ведомстве полагают, что в ближайшие дни вода наконец-то начнет уходить. Жителям оказывают помощь при эвакуации.

Паводки Реки

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