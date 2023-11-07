Мужчину унесло течением во время моржевания в Красноярске

«На пульт диспетчерской службы поступило сообщение, что в двух километрах от Октябрьского моста в Красноярске мужчина 1995 года рождения отправился моржевать, но его унесло течение. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали на место», - говорится в сообщении.

По информации службы, спасатели обследовали около пяти километров береговой линии, пропавшего пока не нашли.

Согласно данным Гидрометцентра, днем во вторник температура в Красноярске держится на отметке около минус шести градусов. Ночью похолодает до минус 15 градусов.

В конце сентября спасатели извлекли тело женщины из Москвы-реки в районе Поречной улицы в Марьине. Очевидцы сообщали, что видели ее плавающей в воде, однако затем она резко ушла на дно.