07 ноября 2023, 09:07

Мужчину унесло течением во время моржевания в Красноярске

РИА «Новости»
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Течение реки Енисей унесло 28-летнего мужчину во время заплыва в Красноярске. Об этом сообщила единая служба спасения Красноярского края.

«На пульт диспетчерской службы поступило сообщение, что в двух километрах от Октябрьского моста в Красноярске мужчина 1995 года рождения отправился моржевать, но его унесло течение. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали на место», - говорится в сообщении.

По информации службы, спасатели обследовали около пяти километров береговой линии, пропавшего пока не нашли.

Согласно данным Гидрометцентра, днем во вторник температура в Красноярске держится на отметке около минус шести градусов. Ночью похолодает до минус 15 градусов.

В конце сентября спасатели извлекли тело женщины из Москвы-реки в районе Поречной улицы в Марьине. Очевидцы сообщали, что видели ее плавающей в воде, однако затем она резко ушла на дно.

МЧС РФ Красноярский край
07 ноября 2023, 10:16
Врачи заявили о тяжелом состоянии пострадавшего от сбитого в Севастополе БПЛА
РИА «Новости»
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Пострадавший от обломков сбитого беспилотника житель Севастополя находится в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у мужчины перелом и проникающее ранение, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в личном Telegram-канале.

«По информации от медиков, помимо перелома, у мужчины проникающее ранение грудной клетки и живота, состояние тяжелое», - указал Развожаев.

Ранее губернатор сообщал, что российские силы сбили 17 дронов ВСУ. Один из них упал во дворе хозяйства в селе Орловка Нахимовского района.

В Минобороны также указали, что 7 ноября ВС России пресекли атаки Вооруженных сил Украины по территории страны. Военным удалось сбить девять беспилотников. При этом восемь дронов перехватили над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым.

За день до этого губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что российские системы ПВО нанесли удары по воздушным целям в зоне спецоперации.

Больницы Беспилотники Врачи Севастополь
07 ноября 2023, 09:42
Школьник умер от удушения во время занятий на шведской стенке в Калининграде
Unsplash
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В Калининграде скончался 11-летний мальчик. Он неудачно повис на шведской стенке и умер от удушения, сообщил Telegram-канал Shot.

Семья установила в своей квартире на Новгородской улице гимнастический снаряд. Вечером 6 ноября отец, мать, дочь и сын находились дома, каждый занимался своими делами. Около семи часов вечера мальчика несколько раз позвали за стол, но он не откликнулся.

Мать вошла в комнату и увидела, что ребенок повис на шведской стенке. Она вызвала скорую помощь, но спасти школьника не удалось. Полицейские провели проверку. По предварительной версии, произошел несчастный случай: мальчик неудачно повис и умер от удушения.

Другой пятиклассник скончался на уроке физкультуры в школе Красноярска. Он неожиданно потерял сознание, сердце ребенка остановилось. Следком назначил судебно-медицинскую экспертизу.

Дети Калининград
07 ноября 2023, 08:35
Грузовик перевернулся на внутренней стороне 52-го километра МКАД
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На внутренней стороне 52-го километра МКАД грузовой автомобиль с грузом перевернулся на проезжую часть. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

Подробности произошедшего уточняются. На место происшествия приехали специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств аварии.

Информации о пострадавших и разливе пока не поступало. Движение в районе происшествия затруднено: занято всего две полосы из пяти.

Накануне авария с тремя легковыми автомобилями и грузовиком произошла около Каширы. В результате столкновения умер один человек, а шестеро получили ранения.

ДТП Москва 2023
07 ноября 2023, 08:34
Пострадавших от мощного пожара в ТЦ «Гвоздь» в Улан-Удэ не обнаружили
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В результате крупного пожара в торговом центре «Гвоздь» в Улан-Удэ пострадавших не обнаружили. Огнеборцы смогли локализовать возгорание, сообщил замначальника Главного управления МЧС по Бурятии Андрей Боркин. Его процитировал ТАСС.

«Пострадавших на пожаре нет», - заверил он.

По его словам, тушение огня осложняла планировка самого здания, так как наружные стены ТЦ выполнены из железобетона, а внутри есть гипсокартонные и шлакоблочные перегородки. Кроме того, во время работы в здании обрушилась металлическая кровля на площади 10 тысяч квадратных метров.

Замначальника главка МЧС также отметил, что сообщение о возгорании поступило достаточно поздно. Поэтому на момент прибытия первых огнеборцев металлические фермы сложились. Несмотря на все трудности, пожар локализовали на 22 «квадратах». Однако тушение огня продолжилось.

В мэрии Улан-Удэ уточнили, что перекрытое ранее движение транспорта рядом с ТЦ «Гвоздь» восстановили.

Позже пресс-служба регионального МЧС сообщила, что пожарные полностью ликвидировали открытое горение в торговом центре.

В загоревшемся здании расположились порядка 100 организаций. Большинство их них занимались изготовлением и продажей мебели, предметов интерьера. Там же были кабинеты мировых судей Октябрьского района Улан-Удэ и фирма по продаже цифровой техники.

Ранее крупный пожар произошел на заводе в деревне Летово. На место происшествия отправилась бригада огнеборцев, из-под крыши здания валил густой черный дым.

Пожары Магазины Бурятия

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