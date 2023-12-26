Мужчину с четырьмя килограммами наркотиков задержали на западе Москвы

В ведомстве уточнили, что патрульные увидели у дома на проспекте Вернадского мужчину. Его поведение показалось подозрительным, так как, заметив полицейских, он попытался убежать. Однако его быстро задержали.

Во время досмотра у 50-летнего жителя нашли три свертка с белым порошком. После этого обыск провели у него дома и обнаружили еще пять пакетов с порошком, общая масса которых превысила четыре килограмма. Кроме того, нашли весы и посуду со следами неизвестного вещества.

Позже экспертиза установила, что в изъятых пакетах был наркотик N-метилэфедрон. Правоохранители также выяснили, что подозреваемый планировал продавать запрещенные вещества в Москве. Мужчине предъявили обвинение и отправили в изолятор на время следствия.

На днях в гараже, расположенном на улице Головачева в Москве, сотрудники полиции также обнаружили наркоцех. Злоумышленники изготавливали там запрещенные синтетические вещества.