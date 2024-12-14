Мужчину придавило плитой на стройке на юго-востоке Москвы

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В результате пожара в жилом доме в городе Кирове Калужской области погибли трое несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Возгорание охватило дом на площади 60 квадратных метров. Прибывшие на место спасатели в ходе тушения обнаружили тела пятилетней девочки, а также мальчиков 16 и 17 лет.

Обстоятельства и причину ЧП установят дознаватели ведомства. К тушению привлекли шесть единиц техники и 15 специалистов МЧС.

По предварительным данным, в момент возгорания взрослых дома не было, дети остались одни в доме без пожарного извещателя.

В пятницу, 13 декабря, квартира загорелась в многоэтажном доме в московском районе Лианозово. Прибывшие на место ЧП спасатели нашли в жилье тело 40-летнего мужчины , подробности происшествия выясняются.