Мужчину придавило деревянным щитом на стройке в Печатниках
Мужчина оказался зажат деревянным щитом на территории строящегося ЖК в московском районе Печатники. Подробности «360» сообщил источник.
Как рассказал очевидец, щитом придавило 40-летнего мужчину. Пострадавший потерял сознание.
Однако помощь спасателей ему не понадобилась. Пострадавшему вызвали скорую. Пока более подробной информации о его состоянии нет. Идет проверка.
Ранее Следком России начал проверку после падения рабочего в вентиляционную шахту на стройке в Москве. ЧП произошло во время обслуживания консоли строительного подъемника. Из-за нарушения требований охраны труда мужчина рухнул с высоты 10-го этажа.