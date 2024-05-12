Мужчине выстрелили в лицо в одном из ТЦ Москвы

На опубликованных телеканалом кадрах видно, как два человека лежат на полу. У того, кто пытается прижать оппонента к полу, лицо в крови.

Автор ролика заявил, что окровавленный мужчина защищался. Ему выстрелили в лицо из травматического пистолета, патрон застрял в щеке.

Пострадавшему вызвали скорую помощь. Причина конфликта неизвестна.

В торговом центре «Амурский» в Омске пьяная посетительница напала на чужого ребенка. Женщина схватила ребенка за голову, а его отец оттолкнул нападавшую.

Позднее медики увезли ее в токсикологическое отделение.

Полицейские начали проверку.