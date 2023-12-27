Мужчине вынесли приговор за убийство приятеля на юго-востоке Москвы в 2011 году

В ведомстве уточнили, что 4 октября 2011 года 35-летний мужчина во дворе одного из домов на улице Авиамоторной из-за личной неприязни во время ссоры два раза пырнул ножом своего знакомого. При этом, собираясь на встречу с приятелем, он заранее прихватил с собой холодное оружие. После ударов потерпевший попытался убежать, но нападавший догнал его рядом с дорогой и добил руками и ногами. Мужчина умер на месте.

Правоохранители долго не могли раскрыть преступление. Позже следователи вместе полицейскими изучили уголовное дело и проверили собранные доказательства с использованием современных криминалистических технологий. Также провели судебно-медицинские и видеотехнические экспертизы, допросили свидетелей. В итоге подозреваемого задержали благодаря очевидцам убийства, которые его узнали. Мужчина признал свою вину.

Ранее актера из «Слова пацана» Сергея Базанова арестовали по делу об убийстве , совершенном 12 лет назад. Мужчина и его подельник не признали вину.