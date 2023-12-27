27 декабря 2023, 15:05

Мужчине вынесли приговор за убийство приятеля на юго-востоке Москвы в 2011 году

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Московские следователи раскрыли убийство 12-летней давности в Юго-Восточном округе. Подозреваемого по этому делу отправили на семь лет в колонию строгого режима, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что 4 октября 2011 года 35-летний мужчина во дворе одного из домов на улице Авиамоторной из-за личной неприязни во время ссоры два раза пырнул ножом своего знакомого. При этом, собираясь на встречу с приятелем, он заранее прихватил с собой холодное оружие. После ударов потерпевший попытался убежать, но нападавший догнал его рядом с дорогой и добил руками и ногами. Мужчина умер на месте.

Правоохранители долго не могли раскрыть преступление. Позже следователи вместе полицейскими изучили уголовное дело и проверили собранные доказательства с использованием современных криминалистических технологий. Также провели судебно-медицинские и видеотехнические экспертизы, допросили свидетелей. В итоге подозреваемого задержали благодаря очевидцам убийства, которые его узнали. Мужчина признал свою вину.

Ранее актера из «Слова пацана» Сергея Базанова арестовали по делу об убийстве , совершенном 12 лет назад. Мужчина и его подельник не признали вину.

Убийства Суд Москва 2023
27 декабря 2023, 12:56
Писатель-фантаст покончил с собой в гостинице на западе Москвы
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Вечером 26 декабря в столичной гостинице «Рэдиссон Славянская» свел счеты с жизнью писатель-фантаст Андрей Жилич. Ему было 33 года, сообщил «Московский комсомолец».

По данным издания, мужчину без признаков жизни нашли в одном из номеров отеля в ванной комнате. По характеру травм правоохранители предположили, что молодой человек добровольно расстался с жизнью.

Как уточнил «МК», в последнее время писатель сильно переживал из-за смерти близкого друга и бабушки. Знакомые также рассказали журналистам, что писателя уже посещали мысли о суициде в преддверии его дня рождения 31 декабря.

Кроме того, журналисты выяснили, что у мужчины было мало друзей, отец скончался 11 лет назад, а с матерью он не общался больше пяти лет из-за давней ссоры.

Жилич работал по профессии IT-инженером, но в ноябре уволился, что также подкосило его эмоциональное состояние. Все свое свободное время он потратил на написание своей последней книги, которую за два дня до смерти разместил в интернете.

Москва 2023 Писатели
27 декабря 2023, 11:57
Безбилетник разбил створку турникета на станции метро «Царицыно» в Москве
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Молодой человек, не желая оплачивать проезд, выбил руками створку турникета на станции метро «Царицыно» в Москве. Его удалось быстро найти по камерам видеонаблюдения, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что жителя столицы привлекут к уголовной ответственности по статье о вандализме. Также молодого человека обяжут возместить материальный ущерб метрополитену.

На опубликованном прокуратурой видео видно, как пассажир на станции метро «Царицыно» стремительно подходит к турникету и с силой всем телом наваливается на левую створку, выдавливая ее. В результате конструкция разбилась вдребезги.

Похожий случай произошел недавно на станции метро «Народное Ополчение». Сотрудники подземки заметили нарушителя и попросили его оплатить проезд либо покинуть метро. Это очень разозлило безбилетника. Выходя из метро, он ногой разбил правую створку турникета.

Метро Вандализм Москва 2023
26 декабря 2023, 23:52
Военное следствие задержало в Москве иностранцев с российскими паспортами
РИА «Новости»
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Сотрудники Следственного комитета России задержали в Москве шестерых иностранцев, которые не встали на воинский учет, несмотря на наличие гражданства РФ. Об этом сообщил РБК со ссылкой на собственный источник.

«Все задержанные граждане были доставлены в столичные военкоматы», - рассказали авторы материала.

По данным источника, переселенцев задержали в Юго-Восточном округе Москвы в районе рынка «Садовод». Сейчас военное следствие продолжает работу по выявлению иностранцев с приобретенным российским гражданством, но по каким-то причинам не оформивших воинскую регистрацию.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу сообщили, что процедуру получения российского гражданства в Северной столице совместили с постановкой лиц на воинский учет. Паспорта РФ получили 11 мужчин, которые приехали из ближнего зарубежья. Они принесли присягу во время торжественной церемонии, на которой им вручили повестки о постановке на воинский учет.

Паспорта Следственный комитет России Москва 2023
26 декабря 2023, 20:17
Семь человек попали в больницу после взрыва газовых баллонов в Ставрополе
Пресс-служба МЧС
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Газовые баллоны взорвались в доме на улице Серова в Ставрополе, в больницу попали семь человек. Об этом в Telegram-канале сообщил глава города Иван Ульянченко.

После взрыва в пекарне на первом этаже двухэтажного здания начался пожар, огонь охватил площадь в 150 квадратных метров.

«В здании выбиты стекла, повреждена кровля. Все экстренные службы на месте, госпитализированы семь человек, им сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь», - сообщил Ульянченко.

Глава города отметил, что жертв нет. Пожар уже потушили, специалисты обследуют здание.

На юго-западе Москвы произошел пожар в торговом центре. Загорелся кондиционер на первом этаже здания. Посетителей и сотрудников ТЦ эвакуировали, сообщений о пострадавших и погибших не поступало.

Пожары Взрывы

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